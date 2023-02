"Scrivo poesie per il desiderio di essere letto"

di Elide Giordani

Un ’itinerario poetico’ che è stato anche percorso di formazione, scavo interiore e condivisione di verità profonde. È di questo che parlerà Franco Casadei, medico e poeta, domenica alle 17 nell’aula magna della Malatestiana raccontando di sé e del suo essere poeta. In questo processo di maieutica (20 anni di composizioni, sei libri pubblicati, oltre 40 primi premi) sarà guidato da un altro poeta e scrittore cesenate, Gianfranco Lauretano, mentre la cornice è quella originale dell’associazione ’Te ad chi sit e’ fiol’, stimolo e valorizzazione del dialetto in versi.

Casadei, poeti si nasce o si diventa?

"Poeti si è. Poi c’è anche chi lo traduce in uno scritto. Montale diceva ‘non si scrive per nessuno’, io mi riconosco più in Brodskji che dice ‘chi scrive lo fa sempre per un tu’. Quando scrivo una cosa che mi sembra venuta bene ho subito un desiderio: che almeno una persona la legga".

Ma c’è stato un inizio anche per lei.

"Ho scritto da sempre ma all’inizio, come mi diceva il mio amico Lauretano, erano poesie semplici e anche ingenue. Solo dopo che ho lasciato il mio incarico all’ospedale ho potuto dedicarmici appieno. La poesia non aspetta, quando arriva bisogna accoglierla e se sei impegnato in altro la perdi".

C’è una poesia che lei considera quella d’esordio?

"Sì, quella del 2003 dedicata ad una tragedia che ha sconvolto la mia famiglia, la morte dei miei due fratellini di 11 e 12 anni, Bruno e Rosalba, annegati drammaticamente nel torrente Ausa nel 1949. Tanti anni dopo quel ricordo ha bussato con insistenza alla mia memoria e non ho potuto non accoglierlo. Quella poesia ha vinto 17 primi premi e mi ha spinto a scrivere".

Una poesia dettata dal dolore?

"Sì, anche, ma la mia non è mai una poesia disperata. C’è sempre l’aspettativa di qualcosa che ti viene incontro e ti solleva".

Che valore ha per un poeta vincere dei premi?

"C’è un po’ di vanità, forse, ma aiuta a capire se si è riusciti ad emozionare chi legge. I concorsi portano anche uno scambio con altri poeti. Comunicare, per chi scrive, è molto importante".

Qual è il momento migliore per comporre poesie?

"Al risveglio, prima di alzarsi, e la mattina presto su uno scoglio sul mare in cui vado d’estate. Nulla intorno in quei momenti può distrarmi".

La poesia è passata di moda? "No, è sempre uno sguardo profondo sulla realtà. Ci mette con le spalle al muro, ci obbliga a guardarci dentro e ognuno trattiene dentro di sè qualcosa".

C’è un luogo d’elezione per condividere la poesia?

"No, ogni luogo è quello giusto. Anni fa, con un gruppo di poeti, abbiamo portato la poesia a domicilio. Una donna mi ha detto ‘dutòr, lu l’ha det dla roba ca l’ho santida nenca me, parò an so bona da dirla asè".