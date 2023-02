Scrutatori per una mattina firmano le schede elettorali per il consiglio comunale dei ragazzi

Il 21 novembre, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi, ho ricoperto il ruolo di scrutatore. E’ stato molto emozionante, perché mi sono sentito importante, mi sono sentito un‘autorità quando mi sono ritrovato dietro alla cattedra a fianco dei miei ’colleghi’: il presidente Nicolò e lo scrutatore Federico (nella foto i tre studenti).

Mi è piaciuto firmare le schede elettorali sul retro. Mi sono sentito come un ’vip’ che firma gli autografi per i suoi fans. Dopo averle firmate, abbiamo consegnato le schede ai nostri compagni chiamandoli uno per volta. Io e lo scrutatore chiamavamo a turno i votanti. E’ stato molto bello avere il potere di chiamare i propri compagni per far svolgere loro un compito così importante come quello di votare per gli alunni che si erano candidati per essere eletti consiglieri.

Una volta presa la scheda si doveva andare fuori dalla classe, dove la nostra insegnante di lettere, durante l’intervallo, aveva allestito la cabina elettorale fermando un separè di plastica ad un banco con del nastro adesivo.

Dopo aver espresso due preferenze, si doveva piegare la scheda in quattro e inserirla nell’urna che era semplicemente una scatola di cartone aperta. Ogni volta che un compagno o una compagna, dopo aver votato, firmavano accanto al proprio nome, noi dicevamo: "Ha votato", in tono solenne, facendo finta di essere personaggi importanti.

Quando è stato il mio turno per votare sono rimasto assolutamente sorpreso dalla cabina elettorale allestita in modo da garantire l’assoluta segretezza del voto. Concluse le elezioni, noi due scrutatori e il presidente siamo usciti dalla classe per fare lo spoglio in segreto.

Mentre aprivamo le schede e assegnavamo i voti ai quattro candidati, mi hanno sorpreso il silenzio che c’era in quel momento, l’assenza di schede nulle e la distribuzione omogenea dei voti.

Conclusa quest’ultima operazione, abbiamo completato il verbale e inserito tutto in una busta che abbiamo consegnato ai collaboratori scolastici, dai quali il messo comunale sarebbe passato per il ritiro a fine mattina. Alla fine di tutto ho provato un po’ di tristezza perché avrei voluto ritornare all’inizio delle votazioni e ripetere tutto, visto che mi sono molto divertito.

Elia Minisgallo 2^ G

Scuola media ’Giulio Cesare’ di Savignano