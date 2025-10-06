Scuola, giro di vite sull’abbigliamento: stop a short e ombelichi scoperti

Cesena, 6 ottobre 2025 – Vestiti buttati a terra, panni spiegazzati nell’armadio. Lo spazio personale di un adolescente rimane per molti adulti un mistero. Ma la domanda, in realtà, è un’altra? Cosa si mette un adolescente la mattina per andare a scuola? Il freddo si fa sentire ma gli armadi sono ancora pieni di vestiti estivi, top corti e scollati, jeans strappati o a vita bassa. L’anno scolastico 2025-2026 si è aperto, anche a Cesena, con una serie di circolari che ‘bloccano’ la fantasia di studentesse e studenti, perché diciamocelo, tutti i dirigenti delle scuole superiori e medie cesenati lo confermano: “A scuola ci vuole decoro”. Viene chiesta ‘sobrietà’ al liceo scientifico Righi, ‘sensibilità nel vestirsi’ al liceo classico Monti, ‘decoro’ ad Agraria e a Geometri.

Ma questo decoro viene sempre rispettato? Gli outfit impropri vengono limitati da presidi e professori. E allora basta a short, minigonne, canotte, ciabatte da spiaggia, top che lasciano scoperta la pancia, pantaloni a vita bassa per i ragazzi. Elisa Bolognesi, preside del Sacro Cuore spiega che “il vestiario deve essere adatto e consono all’ambiente scolastico. Capita ogni tanto che le ragazzine indossino la maglietta con l’ombelico scoperto e noi professori glielo facciamo presente. In estate qualcuno prova a presentarsi con gli short e spieghiamo che non è adatto all’ambiente scolastico. Raramente ci siamo trovati di fronte a ragazze con unghie lunghe e finte, è una cosa che più che altro non è funzionale, dato che le ragazzine devono usare il computer”.

Ma le unghie ricostruite, colorate, infinitamente lunghe, sono amatissime dalle giovani. La motivazione? “Sono belle e alla moda”. E sono state tantissime, in quest’ultimo periodo, le scuole in varie parti di Italia che hanno vietato alle ragazze di avere unghie finte – spesso giustificando il divieto con la loro potenziale ‘pericolosità’ – nonché trucchi appariscenti, capelli troppo colorati, accessori vistosi, un numero spropositato di piercing; qualcuna ‘consiglia’ persino di tenere raccolti i capelli se molto lunghi. Sul fronte ragazzi, invece, ci si concentra soprattutto sulle barbe, che non devono essere né lunghe né incolte né con disegni strani. Nelle nostre scuole, spiega la dirigente di Geometri e Agraria Cino Luciana ci vuole decoro. Io mi limito a fare qualche osservazione, ad esempio a quei ragazzi che girano per i corridoi con i pantaloni talmente a vita bassa che scoprono il sedere, e allora cerco di essere un po’ ‘bacchettona’. L’obiettivo dell’adolescente è essere un po’ ribelle e attirare l’attenzione, ma se si va in discoteca ci si veste come vuole, a scuola no. Le ragazze alle volte hanno top troppo corti o attillati, ma sono casi abbastanza rari. Non sono atteggiamenti preoccupanti”.

Il vero problema secondo molti insegnanti è la leggerezza dei giovani che a scuola diventano facili prede per le droghe leggere come hashish o marijuana. “Spesso - spiegano i docenti - gli spacciatori, o baby spacciatori, si piazzano proprio fuori dalle scuole e noi insegnanti dovremmo puntare su questo, per tenere i giovani lontani dalle tentazioni sbagliate”. “La scuola è il luogo del confronto e del dialogo – spiega l’assessora alla scuola Elena Baredi – e direi che in un ambiente come la scuola non ci si debba presentare in t-shirt, canottiera o infradito. Le unghie lunghe sono tremende dal mio punto di vista, ma queste ragazzine spesso imitano le madri o le amiche”.