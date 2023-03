Scuola ’Ada Negri’, 107mila euro per l’efficientamento energetico

Coinvolgono anche le scuole, i progetti mirati alla sostenibilità e all’efficientamento energetico. L’Amministrazione comunale si è aggiudicata un finanziamento da 107mila euro dal Ministero della Transizione Ecologia, per l’installazione di nuove lampade nella scuola ’Ada Negri’ e di un impianto fotovoltaico. Un passo importante per rendere questo edificio ancora più al passo con i tempi e a basso impatto ambientale.

I tecnici comunali hanno già predisposto il progetto che permetterà di intervenire con forniture su un doppio binario. Il lavoro consisterà nella sostituzione di tutti i vecchi neon con corpi illuminanti per ottenere un forte risparmio energetico e migliorare gli spazi anche sotto l’aspetto del comfort per gli studenti.

Il lavoro per quanto concerne invece l’impianto fotovoltaico consiste nell’installazione di un nuovo impianto che potrà sostenere un picco di 50 chilowattora e andrà ad integrare l’impianto esistente. L’energia prodotta dal nuovo sistema fotovoltaico andrà messa in rete, ma la metà sarà utilizzata per la scuola.

I lavori saranno realizzati in estate ed il sindaco Matteo Gozzoli (nella foto) sottolinea tutta l’attività svolta dai suoi uffici: "Desidero ringraziare i nostri tecnici comunali e i nostri dirigenti, per aver ottenuto un finanziamento così importante, in un bando complesso e che ha richiesto un grande lavoro. Siamo felici di aver ottenuto questo traguardo, anche perchè l’attenzione alle scuole è sempre prioritaria e bandi di questo tipo ci permettono di incidere molto sul lungo periodo, con lavori poco invasivi e senza causare disagi all’attività scolastica".

g.m.