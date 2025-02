Scuola alberghiera, gli orari di apertura del ristorantino didattico

Sul lungomare di Cesenatico prosegue l’attività del Ristorantino didattico sul mare, organizzato dalla Scuola alberghiera e della ristorazione di Cesenatico gestita dallo Ial Emilia-Romagna. Quest’anno per la prima volta è allestito il Ristorantino nella stagione invernale, con la sala ricavata fronte mare, in una location molto bella, con le pareti vetrate affacciate sull’Adriatico. Il Ristorantino didattico è aperto ogni martedì e giovedì dalle 12.30 alle 13.30, con un menù fisso a 18 euro incluse bevande e caffè, centrato sui piatti realizzati dagli allievi e dagli chef. Il Ristorantino al mare è aperto anche l’ultimo mercoledì di ogni mese in orario serale, con un menù al buio sul tema "Il mare d’inverno", proposto a 35 euro vino incluso.