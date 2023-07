Scuola alberghiera isolata Telefoni ko da 21 giorni

di Giacomo Mascellani

"Non abbiamo la linea telefonica da tre settimane e nonostante le lamentele e le rimostranze mosse in continuazione, nell’ultima comunicazione la società Telecom ci ha scritto che la riattivazione del servizio è prevista a metà luglio e questo è veramente scandaloso per una scuola".

In questi termini ieri è intervenuta pubblicamente Daniela Casadei, direttrice della Scuola alberghiera e della ristorazione di Cesenatico gestita dallo Ial Emilia-Romagna. Siamo in viale Carducci, nella prima parte di Valverde, dove da una vecchia colonia diversi anni fa è stata ricavata una scuola che ogni anno forma ed istruisce tantissimi giovani per lavorare in cucina e in sala. Quest’anno si parla addirittura di 200 iscritti e il lavoro da fare per organizzare l’anno scolastico 2023-2024 qui è chiaramente notevole, ragion per cui la linea telefonica è del tutto indispensabile. "Quando ci siamo accorti che non avevamo la linea negli uffici - prosegue la Casadei - , abbiamo contattato più volte Telecom, sollecitando la sistemazione del guasto, al telefono e attraverso delle mail. Il gestore ci ha risposto che il guasto a loro avviso non era prioritario e che avrebbero risolto il problema appena fosse stato possibile. Abbiamo continuato a sollecitare con insistenza e un bel giorno si sono accorti che si trattava di un guasto importante e ci hanno comunicato di aver incaricato un’azienda esterna perché risolvesse il problema. Poi ci hanno dato una prima data, quella del 17 giugno, ma il problema non è stato risolto ed è rimasto. La cosa è andata per le lunghe, appunto tre settimane, e nell’ultima comunicazione ci hanno dato come termine ultimo di ripristino il 14 luglio e per noi questa è una situazione veramente inaccettabile".

La direzione ha cercato di sopperire in parte a tali disagi ma è stato impossibile: "Nel frattempo abbiamo deviato la linea su un telefono cellulare, ma in una scuola con sette uffici dove lavorano dieci persone, una linea non è sufficiente. Inoltre per noi questo è anche il periodo delle iscrizioni, molti ragazzi e genitori di studenti ci contattano, ma trovano occupato o la linea senza connessione. Pensate che i dipendenti sono costretti ad utilizzare i telefonini personali e questo non è giusto. E’ un disastro, un danno grave, perchè il centralino non esiste più e Telecom non dovrebbe essere così indietro".

In questa condizione di grande disagio, la scuola non esclude di chiedere i danni: "Sino ad ora ancora non l’abbiamo fatto, ma stiamo pensando seriamente di attivare l’ufficio legale per essere risarciti. In una scuola il danno è troppo grave".