Scuola Aldini, interviene il comitato di zona

Il comitato di zona di Cannucceto chiede un incontro alla dirigente del Primo Circolo didattico di Cesenatico per chiarire i motivi del ridimensionamento della scuola Mirca Aldini. "Noi membri del consiglio di quartiere – è scritto in una nota del presidente del quartiere Francesco Gobbi –, esprimiamo pieno sostegno ai genitori della scuola materna della frazione, impegnati in queste settimane a difesa del diritto dei propri figli a un servizio scolastico stabile, coerente e rispettoso delle esigenze delle famiglie". Torna dunque la discussione sulla decisione dell’autorità scolastica di non attivare il servizio a tempo pieno, per i nove bambini di tre anni iscritti quest’anno alla Mirca Aldini.

"Alla luce delle informazioni attualmente disponibili – dicono i genitori –, restano ancora troppi punti oscuri attorno alla decisione dell’apertura della sezione part-time. È per questo motivo che chiediamo formalmente un incontro con la dirigente del Primo Circolo didattico di Cesenatico, al fine di ottenere chiarimenti puntuali e trasparenti. In particolare, riteniamo doveroso porre alcune domande fondamentali. Vogliamo sapere perché, a fronte di una richiesta chiara da parte delle famiglie (38 bambini iscritti, tutti per il full-time), si decide di aprire una sezione part-time proprio presso la scuola di Cannucceto. Inoltre non è chiaro perché questa decisione arriva dopo due anni in cui la sezione part-time era stata costituita presso la scuola materna ’Ancora’ di viale Trento, in sostanza non si comprende il criterio seguito per lo spostamento della sezione part-time. Vogliamo sapere perché è stato scelto di ridurre l’offerta formativa a Cannucceto, nonostante la Direzione didattica abbia l’organico sufficiente, formato da 19 insegnanti complessivamente, per mantenere inalterato il servizio attuale".

Mamme e papà della scuola non demordono e vogliono risposte sul motivo per cui i bambini che hanno chiesto il part-time in altri plessi viene offerto il tempo pieno, mentre agli iscritti alla Mirca Aldini viene imposto il servizio ridotto, e vogliono sapere perché si decide di penalizzare una scuola molto apprezzata sul piano formativo e pedagogico. I genitori temono che la mancata istituzione del tempo pieno, possa essere l’inizio della fine: "Questa scelta ingiusta dell’istituzione scolastica comporterà un drastico calo degli iscritti e la chiusura del plesso nel giro di pochi anni. La Mirca Aldini è una scuola riconosciuta per la qualità pedagogica e rappresenta un presidio educativo fondamentale per Cannucceto. Non accettiamo che venga sacrificata senza motivo. Cesenatico merita chiarezza, i bambini meritano rispetto e le famiglie meritano giustizia".

Giacomo Mascellani