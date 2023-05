Scuola Anna Frank, approvato il progetto di fattibilità da 12 milioni

Una scuola innovativa ed efficiente caratterizzata dalla relazione tra spazi interni didattici e aree verdi per lo svolgimento di attività outdoor e sportive. E un progetto ambizioso, per cui il Comune di Cesena ha ottenuto un finanziamento di oltre 12 milioni di euro. È stato approvanto in questi giorni dalla Giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova scuola media Anna Frank che sarà realizzato grazie ai fondi della Missione 2 del Pnrr dedicata alla ’Rivoluzione verde e transizione ecologica’ e della Componente 3 sull’efficienza energetica e sostituzione degli edifici. Il piano prevede la demolizione del plesso scolastico esistente e l’edificazione di una nuova struttura efficiente sotto il profilo energetico, sismico e distributivo, nella stessa area in via Anna Frank. La realizzazione del nuovo intervento dovrà comunque garantire la continuità dell’attività didattica e il mantenimento della fruibilità dell’intero edificio scolastico esistente fino al completamento del nuovo edificio.

La struttura, progettata per ospitare 18 classi e 450 studenti, sarà edificata garantendo la massima fruibilità da parte della popolazione scolastica, studenti, genitori, insegnati, compreso il personale e gli utenti esterni, il contenimento dei consumi energetici, l’integrazione dell’edificio nel contesto urbano, minimizzando l’uso del suolo e delle impermeabilizzazioni.

"La costruzione di una nuova scuola – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è un segnale importante per la comunità, in quanto rappresenta un momento di rigenerazione del quartiere e un ulteriore incremento dei servizi. Grazie all’importante finanziamento ottenuto dal Pnrr, ci sono tutte le condizioni per poter garantire alla popolazione scolastica un nuovo plesso, con relativi servizi sportivi e aree verdi, che sarà costituito da ambienti innovativi e rispondenti alle attuali esigenze". I lavori al nuovo plesso scolastico, che porterà spazi inclusivi, accoglienti e sostenibili, dovrebbero concludersi entro marzo 2026.