Scuola Arfelli, via ai lavori antisismici

di Giacomo Mascellani

La scuola media di Cesenatico presto sarà a prova di terremoto. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di adeguamento sismico della scuola media "Dante Arfelli" di via Gastone Sozzi. Il progetto, finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), potrà contare su un investimento di oltre un milione (per la precisione un milione, 23mila e 750 euro), e si inserisce in una serie di interventi di edilizia scolastica che il Comune di Cesenatico ha messo in campo in questi anni.

Gli amministratori tengono infatti a sottolineare che si tratta di un lavoro capillare, che coinvolge la maggior parte degli edifici scolastici del territorio, senza contare la nuova scuola elementare di viale Torino che sarà pronta tra un anno. Allo stato attuale sono in corso i lavori alla scuola elementare di Sala, nella ex Villa Romagnoli, dove gli alunni e i docenti hanno svolto le lezioni nei moduli prefabbricati di ultima generazione, ed il prossimo edificio che sarà radicalmente ristrutturato e messo in sicurezza è la scuola elementare "2 agosto 1849", comunemente conosciuta come scuola di via Saffi, con un investimento di un milione e 300mila euro. Nei prossimi mesi i moduli prefabbricati presenti a Sala, una volta ultimati i lavori che consentiranno alle classi di rientrare nell’edificio, verranno trasferiti nel cortile della scuola media "Dante Arfelli", in modo da essere già presenti e disponibili, quando saranno ultimati i lavori alla Saffi. I lavori previsti alla scuola media sono relativi all’adeguamento sismico e consentirà all’edificio di raggiungere gli standard tecnici richiesti, che lo andranno a equiparare a un edificio di nuova costruzione. Nello specifico le maestranze andranno ad intervenire sugli elementi strutturali, quindi i pilastri, le travi e i solai. I tempi previsti per realizzare i lavori sono di circa un anno. Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza di cogliere questo momento: "Le risorse del Pnrr sono una grande opportunità, ma per ottenerle e metterle in campo serve un grande lavoro da parte della macchina comunale, che si sta impegnando a fondo. Quella dell’edilizia scolastica è una delle nostre priorità e l’obiettivo alla fine di questo mandato è quello di lasciare le nostre scuole all’avanguardia e sicure da ogni punto di vista. Attualmente si sta lavorando al miglioramento sismico alla scuola di Sala, all’inizio del 2024 contiamo di partire con i lavori alla scuola di via Saffi e nel 2025 vogliamo partire con i lavori alla scuola media Arfelli. Tutti i progetti saranno realizzati mentre gli alunni potranno fare lezione nei moduli prefabbricati che abbiamo acquistato".