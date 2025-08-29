Scuola basket, il progetto di Erika Brancolini

A Sala di Cesenatico nasce ’Diamonds’, un nuovo progetto di scuola basket dedicato ai più piccoli ed in particolare ai bambini dai 3 ai 5 anni. A capo dell’iniziativa c’è l’ex cestista Erika Brancolini, la quale ha pensato di colmare la lacuna dei corsi sinora esclusivamente dedicati ai bambini in età scolare, quindi dai 6 anni in su. Al corso per i bambini della materna, se ne affianca un secondo per i bambini dai 6 agli 8 anni. Le lezioni si terranno nella palestra di Sala a partire da settembre, due volte alla settimana, negli orari del tardo pomeriggio, ed una volta alla settimana per i più piccoli.

Erika Brancolini, nata a Mirandola, ma da qualche anno residente a Cesenatico, ha una notevole esperienza, iniziando la sua carriera a Cavezzo in A2, dove è cresciuta facendo l’intera trafila nelle rappresentative giovanili. Successivamente si è trasferita a Scandiano dove, oltre a giocare a basket, è diventata anche responsabile del settore giovanile. Nel frattempo si è laureata in Scienze motorie a Bologna ed ha frequentato i corsi nazionali ottenendo il patentino di allenatrice e diventando anche preparatrice atletica. Dopo aver ricoperto, per quattro anni, il ruolo di selezionatrice della rappresentativa di basket regionale dell’Emilia Romagna femminile, ha appeso le scarpe al chiodo nel 2014 con la canotta dell’Happy Basket Rimini di cui è stata anche responsabile del settore giovanile; un’esperienza professionalmente molto appagante visto che, nel giro di poco tempo, è riuscita a trasformare un gruppo di appena 40 bambine in un vivaio strutturato con oltre 140 allieve.

Dopo quell’esperienza, nel 2019, ha lavorato a San Marino dove ha ricoperto il ruolo di responsabile organizzativo per la Federazione. Dopo il Covid, nella stagione 2021-2022, è approdata a Bellaria dove è diventata vice-presidente del Bellaria Basket, facendo crescere in maniera importante la società. Qui, oltre ad occuparsi nel backstage della parte logistica ed organizzativa, è tornata anche al suo primo amore, ovvero l’allenamento dei bimbi del mini-basket. Da qui, spinta anche dal successo ottenuto nella precedente stagione sportiva nel comune di San Mauro Pascoli, l’idea di trasferire quell’esperienza a Cesenatico, dove, sfruttando anche la collaborazione con la realtà di Bellaria, nascerà una nuova accademia di basket dedicata ai più piccoli.

"L’obiettivo – spiega la Brancolini –, è dare anche alle famiglie dell’entroterra di Cesenatico l’opportunità di far praticare questo sport ai loro bambini, anche a quelli più piccoli, visto che, in collaborazione con un’istruttrice di coordinazione e di motricità, partiremo con un progetto di micro basket dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni. Il basket sarà ovviamente il focus, ma l’idea è quella di creare un progetto ancora più ampio. Vogliamo infatti organizzare dei campi estivi, allestiremo dei momenti conviviali per le famiglie e, in diverse occasioni, porteremo i bambini a vedere le partite della prima squadra". Info.: 389 2576580.

Giacomo Mascellani