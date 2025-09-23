Scuola Bersani, pronta la palestra

Con l’apertura del nuovo anno scolastico, è stata inaugurata la rinnovata palestra della scuola primaria Oda Bersani di Balignano, frazione di Longiano. Erano presenti il sindaco Mauro Graziano e l’intera giunta comunale di Longiano, che hanno voluto sottolineare l’importanza dell’intervento appena concluso.

I lavori di manutenzione straordinaria, realizzati durante la pausa estiva, ha riguardato il rifacimento completo del pavimento della palestra per 25mila euro, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento per 20mila euro, l’installazione di nuove attrezzature sportive per garantire maggiore funzionalità e sicurezza.

Ha detto la vicesindaca Sara Mosconi: "Desidero esprimere piena soddisfazione per l’intervento di manutenzione straordinaria appena concluso presso la palestra del plesso scolastico di Balignano. I nostri tecnici hanno saputo portare a termine un’opera di notevole importanza durante la chiusura estiva, evitando così qualsiasi disagio per gli studenti. Con questo intervento mettiamo a disposizione dei ragazzi un ambiente sicuro, moderno e confortevole, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e potenziamento delle strutture scolastiche del nostro territorio, in continuità con l’ampliamento realizzato negli anni passati".

Il sindaco Mauro Graziano ha voluto evidenziare l’attenzione costante dell’Amministrazione verso l’intero sistema scolastico comunale: "Tutte le scuole del Comune di Longiano possono oggi vantare un elevato standard qualitativo, frutto di un impegno costante nella manutenzione e nel miglioramento delle strutture. Questo risultato è il segno tangibile di una politica attenta ai bisogni concreti delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico. La scuola è un pilastro della nostra comunità, e continueremo a investire affinché resti un luogo accogliente, sicuro e stimolante".

L’intervento, infatti, non rappresenta un beneficio solo per gli alunni della scuola primaria di Balignano, ma anche per tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano la palestra nel contesto delle attività extrascolastiche, grazie alla gestione affidata a Longiano Volley, da anni punto di riferimento per la promozione dello sport giovanile nel territorio.