Scuola Bianconera: studenti e atleti insieme per la sostenibilità energetica

Nuovo appuntamento per il progetto 'Scuola Bianconera' che ieri mattina ha visto protagoniste le studentesse e gli studenti della scuola media di viale della Resistenza, nell’ambito di un incontro dedicato alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità energetica e ambientale.

Grazie alla partecipazione di E.Co Energia Corrente, main sponsor del Cesena Fc, i quasi cento giovani presenti hanno potuto conoscere l’importanza dell’adozione di stili di vita sostenibili, oltre alla promozione dell’uso responsabile delle risorse energetiche.

Particolarmente significativa è stata la presentazione dell’innovativo progetto 'Il Bosco di Paulownia', lanciato la scorsa primavera da E.Co Energia Corrente e Cre, Consorzio per le Risorse Energetiche, che consiste nella nascita di un bosco di mille alberi di Paulownia nella vicina località di Sogliano al Rubicone.

Successivamente i giovani partecipanti sono stati coinvolti in uno speciale quiz interattivo dedicato proprio a questa iniziativa, che ha visto la partecipazione come moderatori d’eccezione dei calciatori Riccardo Chiarello e Augustus Kargbo, insieme alla calciatrice della prima squadra femminile Emanuela Testa, con la consegna di gadget speciali firmati Energia Corrente.

Al termine di questa attività è stato dedicato ampio spazio anche alle domande e alle curiosità, che le studentesse e gli studenti hanno rivolto ai tre atleti del Cavalluccio presenti in aula, rispetto alle emozioni legate al fatto di vestire la maglia bianconera, per chiudere poi con autografi, foto e dediche per tutti i partecipanti.

"Siamo orgogliosi di essere sponsor di questa importante iniziativa che unisce sport, educazione e sostenibilità – ha riportato Giovanna Signoretti, responsabile sostenibilità e comunicazione di E.Co – La responsabilità sociale e ambientale è il cuore di tutto quello che facciamo e giornate come questa sottolineano l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di un futuro più sostenibile. In particolare, il progetto ‘Il Bosco di Paulownia E.Co Cre’ rappresenta un esempio concreto del nostro impegno verso l’ambiente e la comunità e oggi siamo stati felici di portare questa iniziativa nelle scuole, condividendola con le ragazze e i ragazzi presenti".

"Prosegue con nostra grande soddisfazione Scuola Bianconera – ha aggiunto Claudia Gatti, a capo del settore marketing del Cesena Fc – un’iniziativa che ci avvicina ai ragazzi, coinvolgendo anche i nostri giocatori nella trasmissione di messaggi positivi, come quelli trattati in queste ore sull’importanza della sostenibilità energetica e del rispetto dell’ambiente, grazie alla preziosa collaborazione con il nostro partner E.co. Energia Corrente, che ringraziamo per il supporto e la proattività in questa bella mattinata tra i banchi".