Scuola ’D’Acquisto’, si sistema la scarpata con gli smottamenti

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici viene programmata dall’amministrazione comunale di Cesena di mese in mese, sulla base delle necessità emerse e delle risorse a disposizione. A questo proposito, è stata approvata la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ripristino, sistemazione scarpate e regimazione delle acque meteoriche alla scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ di Case Finali, per un importo di centomila euro.

L’avvio del cantiere è previsto entro la primavera 2026. La scuola primaria di Case Finali, di via Turoldo 120, è edificata su un’area collinare. Subito dopo l’alluvione del maggio 2023, il Comune di Cesena ha fatto realizzare un primo intervento d’urgenza per consolidare la scarpata frontale prospiciente via Fiorenzuola, interessata da un consistente movimento franoso. Ora, sulla base del progetto approvato dalla Giunta comunale, si procederà al completamento della sistemazione della parte retrostante e di porzioni dell’area cortilizia, dove si sono verificati fenomeni franosi minori e smottamenti.

"L’intervento previsto a Case Finali – commenta l’assessore con delega alla ricostruzione post alluvione Christian Castorri – rappresenta un tassello importante nel percorso di messa in sicurezza delle scuole cittadine direttamente interessate dagli eventi alluvionali di maggio 2023. In questo caso specifico, si procederà con la seconda parte dei lavori previsti ma nella porzione posteriore del giardino". Il progetto prevede una serie di opere strutturali e di drenaggio finalizzate a migliorare la stabilità e la sicurezza dell’area scolastica.