Scuola di cyber security "Formiamo protettori di reti informatiche: opportunità di lavoro"

di Annamaria Senni

Tra truffe online e accessi non autorizzati, la sicurezza informatica è un tema sempre più cruciale per l’economia e la vita di tutti i giorni.

A Cesena arriva così un nuovo corso di Cyber Security, per formare figure professionali esperte di sicurezza dei sistemi informativi e delle reti informatiche.

A organizzarlo è l’Its Academy di Fitstic (Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie e industrie creative) che vuole andare incontro alle esigenze delle aziende che si trovano sempre più spesso a dover fare i conti con gli hacker dotati di strategie e strumenti ben definiti con cui cercano di penetrare le reti e i pc aziendali provocando gravi danni.

"Per Cesena questo corso è una novità – spiega il presidente di Fitstic Gaudenzio Garavini, riconfermato alla seconda candidatura – dura due anni ed è rivolto a 25 persone, sia ai diplomati di tutte le età, sia ai dipendenti degli enti locali della provincia di Forlì-Cesena, poiché le pubbliche amministrazioni gestiscono dati molto importanti". Se si ha il sogno di mettere le proprie competenze al servizio del paese in cui si vive, un lavoro da informatico esperto di sicurezza offre infatti ottime opportunità nella pubblica amministrazione, che è tra i clienti più bisognosi di questi profili, dai ministeri alle procure, fino al servizio nazionale della difesa. In Italia lo stipendio medio di un cyber security esperto si aggira attorno ai 40-50 mila euro all’anno, mentre all’estero parte da non meno di 70mila euro.

"L’Its Academy Fitstic è nata a Cesena, dove ha la sede, dodici anni fa – spiega il presidente – e da allora organizza corsi per diplomati in tutta la regione. A ottobre 2023 partiranno quattordici corsi tra Bologna, Cesena, Forlì, Ferrara, Modena, Imola e Carpi.

Il piano formativo 2023-24 spazia dal marketing digitale alla realtà aumentata e virtuale, dalla cybersecurity alla moda 4.0, dal gaming all’intelligenza artificiale.

Sul sito www.fitstic.it gli interessati possono già effettuare la preiscrizione".

Altro corso attivo da anni a Cesena, che verrà riproposto a settembre per 25 diplomati, è quello di ‘tecnico superiore esperto di sviluppo software in ambiente Cloud’.

"Il corso di sviluppatore software – conclude Garavini – risponde all’esigenza di una forte richiesta di programmatori da parte di tutte le aziende, non solo di quelle informatiche. Chi frequenta il corso impara a gestire i server in cloud e ad adattarli alle esigenze aziendali creandosi un profilo profesisonale ricercato. Il tasso di occupazione per chi frequenta questi corsi arriva al 90%".

Tutti i corsi sono rivolti ai diplomati e sono richiesti la conoscenza della lingua inglese e il possesso di conoscenze informatiche di base.

Nello svolgimento del corso sono previste 2000 ore di lezione in due anni, delle quali il 40% riguarda esperienze di stage nelle aziende.