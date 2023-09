Scuola di danza, via ai corsi senza barriere

A Crocetta di Longiano in via 11 settembre 26, la scuola professionale di danza classica, moderna e contemporanea Heidi Pasini organizza corsi di danza e spiega: "La danza non è una disciplina esclusivamente femmnile ed è per questo che riserviano particolare attenzione agli allievi maschi che nel dipartimento classico vengono inseriti in classi maschili con insegnanti uomini". Info 0547-666166; 347-5941955, [email protected].