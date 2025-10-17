Scuola di karate, esami di passaggio di grado a Caorle

Nel palazzetto Enrico Fermi di Caorle si è svolto lo stage nazionale della Federazione Italiana Karate dove durante lo svolgimento si sono tenuti gli esami di passaggio di grado. Della "Scuola SKS" di Savignano sul Rubicone hanno tenuto l’ esame di passaggio al 4° Dan gli allievi Elisa Pironi di 45 anni di Savignano sul Rubicone e Piero Magnani di 59 anni residente a Gatteo, seguiti dal maestro Davide Belli 5° Dan. Nell’esame sono state disputate prove di kihon (tecnica), kata (forma) e kumite (combattimento) e gli allievi hanno superato brillantemente tutte e tre le prove. Grandi soddisfazioni per loro, per il maestro Davide Belli e tutta l‘associazione SKS, attiva da circa 30 anni dove svolge corsi di karate tradizionale e a contatto pieno, curando molto anche la difesa personale, in particolare per le donne. Conta circa 40 di allievi tutti del circondario del Rubicone e nel corso di questi anni l’associazione ha partecipato con i suoi allievi a diverse competizioni a livello regionale e nazionale, ottenendo sempre ottimi risultati e diversi podi. Un pregio importante dell’ SKS è essere una vera associazione che dà spazio ad atleti agonistici e amatori, con uno staff preparato e esperto. Le lezioni si svolgono nella palestra di Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, il lunedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.30.

e. p.