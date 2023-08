Scuola di Musica da Cannucceto alla Madonnina

La scuola di musica organizzata dell’associazione ’I musicisti per caso’ si sposta dalla parrocchia di Cannucceto alla parrocchia di Santa Maria Goretti nel quartiere Madonnina. La scuola è attiva con una serie di corsi aperti a bambini, giovani e adulti. Gli strumenti insegnati sono pianoforte, chitarra, basso, batteria, violino, sassofono, clarinetto, canto moderno e canto lirico. La prima lezione è gratuita, per avvicinare più appassionati. Per informazioni telefonare al 338 5021678 o andare nella parrocchia di via Aspromonte.