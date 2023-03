Scuola di Ponente, fondi in arrivo per l’impianto di illuminazione

La scuola elementare di Ponente godrà di nuova luce. L’Amministrazione comunale ha infatti ottenuto un importante finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, per rinnovare il sistema di illuminazione della scuola ’Da Vinci’ di via Caboto. Su un investimento previsto di 93mila euro, 85mila arriveranno da Roma tramite il bando, pari a più del 91 per cento e 8mila saranno a carico del Comune. Il finanziamento sarà utilizzato per la fornitura del sistema relamping con la sostituzione di tutti i vecchi neon con i nuovi corpi illuminanti a led.

I lavori saranno eseguiti durante l’estate, quando la scuola sarà chiusa, per non causare disagi al personale ed agli scolari, e termineranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. L’intervento verrà eseguito dalla ditta Cpl Concordia di Modena, le cui maestranze provvederanno a sostituire tutti i punti luce. Nello stesso progetto è prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete con una potenza di picco a 30 kilowatt, che verrà installato dalla ditta Fo&Ma di Comacchio. I fondi arrivano a poca distanza da quelli ottenuti per la scuola elementare ’Ada Negri’ del quartiere Madonnina, dove per un lavoro analogo saranno investiti 107mila euro.

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto: "L’ottenimento dei finanziamenti ministeriali per i nuovi sistemi di illuminazione delle scuole, per noi è importante ed il merito è del buon lavoro dei tecnici che si sono impegnati a fondo per partecipare a un bando complesso. I nuovi impianti a led ci consentiranno di risparmiare sulle bollette della luce e miglioreranno anche l’estetica degli edifici".

g.m.