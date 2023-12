Scuola di Sala, ultimati i lavori: si torna in classe

Lunedì 8 gennaio le bambine e i bambini torneranno a fare lezione nella scuola di Sala. Sono terminati i lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico della storica scuola elementare che da decenni è insediata nell’ex Villa Romagnoli. La ditta Agb Costruzioni per conto del Coir, il Consorzio Imprese Romagnole di Cesena, ha eseguito tutti gli interventi per garantire la sicurezza dell’edificio. I lavori, cominciati lo scorso mese di marzo, nonostante le complessità dovute proprio all’età della struttura, si sono conclusi nei tempi previsti e hanno consentito a Cesenatico Servizi di sfruttare la pausa natalizia delle lezioni, per eseguire il trasloco di tutte le attrezzature e tutti gli arredi dai moduli prefabbricati, dove sino alla settimana scorsa gli alunni hanno tenuto le lezioni e vi hanno lavorato i docenti ed il personale scolastico. Oltre ai lavori strutturali, l’impresa edile cesenate ha anche rifatto completamente gli impianti ed i sistemi di illuminazione, per poi rasare tutte le imperfezioni e ultimare con le tinteggiature e le nuove piantumazioni di alberi e arbusti nell’area esterna della scuola.

L’investimento totale per questo progetto è stato di un milione e mezzo di euro, di cui un milione sono stati investiti per il miglioramento sismico ed il consolidamento strutturale, mentre circa mezzo milione di euro sono stati stanziati per i moduli temporanei, che hanno permesso agli alunni di fare lezione nel miglior modo possibile. Questi moduli nei prossimi giorni saranno trasferiti nell’area cortilizia della scuola media Dante Arfelli, in via Gastone Sozzi angolo viale Torino. La radicale ristrutturazione della scuola elementare di Sala è stata sostenuta con un finanziamento di 600mila euro dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso Pnrr, mentre 900mila euro li ha messi a bilancio il Comune di Cesenatico.

L’acquisto dei moduli, consentirà poi di trasferirvi, sempre temporaneamente, prima gli scolari della scuola elementare di via Saffi e poi gli alunni della scuola media, in quanto anche alla Saffi e all’Arfelli sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico, rispettivamente per un milione e 300mila euro ed un milione. Soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli: "Dopo le vacanze natalizie gli alunni potranno rientrare a Villa Romagnoli. Siamo molto felici di essere intervenuti su un edificio storico e affascinante, che aveva bisogno di un intervento per essere ancora più sicuro e funzionale. I moduli prefabbricati sono stati una soluzione pratica che ha permesso di svolgere le lezioni nella migliore condizione possibile ed è stato possibile lavorare in un clima di collaborazione con personale scolastico, insegnanti e famiglie".

Giacomo Mascellani