Scuola di viale della Resistenza. Lavori finiti, gli studenti traslocano durante le vacanze pasquali

Gli studenti tornano a casa, diventata nuova. Durante le vacanze pasquali verrà avviato sarà avviato il trasloco degli arredi da palazzo Mazzini Marinelli alla scuola media ‘Viale della Resistenza’ a Torre del Moro, dove si sta concudendo l’intervento di riqualificazione. Al rientro dalle vacanze quattrocento allievi egli insegnanti abiteranno il nuovo edificio di via San Colombano.

"In questi mesi di insediamento a palazzo Mazzini Marinelli in centro storico – mette in luce il sindaco Enzo Lattuca – abbiamo messo a punto il trasporto scolastico gratuito e la realizzazione di tutte le attività didattiche, compresa ciclofficina". "Ringraziamo l’amministrazione comunale, i tecnici del comune e l’impresa appaltatrice dei lavori – commenta il dirigente scolastico Donato Tinelli – per averci coinvolto sin da prima che il cantiere fosse avviato. Abbiamo seguito i lavori da vicino e siamo stati interpellati ogni qual volta dovesse essere intrapresa una decisione. La scuola che troveranno gli studenti e il nostro personale è ben diversa da quella che hanno lasciato a giugno 2023. I lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica ci avrebbero restituito lo stesso edificio, sicuramente differente sotto questo profilo, ma apparentemente uguale. Invece, è stata realizzata un’opera di rinnovamento e cambiamento che vorremmo proseguire coinvolgendo tutta l’utenza con un progetto dal titolo ambizioso ‘La scuola siamo noi’. Prossimamente in ‘Viale della Resistenza’ vedrà la luce anche un murale esterno a conclusione del progetto, avviato nel 2022, battezzato non a caso ‘Come si cambia’".

Il progetto di riqualificazione della scuola è costato due milioni 890mila euro, di cui 990 mila euro sono stati assegnati a Cesena nell’ambito del Pnrr (compreso l’ulteriore finanziamento del 10% dovuto all’aumento dei costi di produzione) e un milione 600mila risorse del Comune. Nel nuovo edificio troverà posto un laboratorio di informatica e di lingue straniere, oltre ad un’aula di arte. Oltre agli interventi di miglioramento sismico, al rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, alla sostituzione degli infissi, il nuovo edificio è stato dotato di un sofisticato sistema di illuminazione che assicurerà massimo comfort visivo e notevole risparmio energetico attraverso l’installazione di sistemi di controllo dell’intensità luminosa all’interno dei vari ambienti".

Andrea Alessandrini