Scuola e convitto sotto choc: "Mai visto un fatto così grave"

Linee semplici, colori tenui, tapparelle abbassate. E’ giorno, c’è scuola e l’ombra del convitto ubicato nell’area di pertinenza dell’istituto tecnico agrario si allunga nel piazzale nel quale nel pomeriggio di mercoledì un quindicenne è stato aggredito da due suoi coetanei, rischiando di perdere la vita. "E’ successo là davanti". In terra restano le tracce di sangue. "Mai vista una cosa del genere, qui non c’erano mai stati problemi. E ‘mai’, vuol dire ‘mai’. E’ stato tremendo". Pochi parlano, tanti sono ancora scossi. Non solo tra i giovani frequentanti del plesso scolastico.

C’è chi ha una memoria lunga decenni e che allo stesso modo assicura che fatti anche solo paragonabili, da quelle parti non se ne erano mai verificati. Facile crederci e non soltanto perché di pagine di cronaca legate al piazzale non se ne trovano. Prima di tutto perché a chiedere del convitto, si ricevono soltanto belle parole. Abbinate a ricordi importanti di periodi di vita che hanno plasmato il futuro di tante generazioni. In quei locali sono ospitati un centinaio di ragazzi che trovano vitto e alloggio, ma non solo. Come riportano le informazioni presenti sul sito internet dedicato alla struttura, il servizio di portineria è in funzione 24 ore al giorno. Registra l’orario di entrata e di uscita dei convittori e semiconvittori, controlla e annota l’ingresso di tutti i visitatori esterni. Le stanze sono singole, doppie, triple o quadruple, ogni studente ha a disposizione un armadio e una scrivania dove studiare e riporre il materiale scolastico. Educatori qualificati sono costantemente a disposizione dei ragazzi durante lo studio, le attività pomeridiane e serali e anche per l’assistenza notturna. Ogni giornata prevede l’alternanza di momenti di studio e di ricreazione. Sono a disposizione tavoli da ping-pong, biliardo, biliardino, computer, giochi di società, due sale tv, una palestra, una sala lettura e cortili esterni con campo dal calcetto e da pallavolo. Molti degli ospiti sono arrivati in città per frequentare la scuola e allo stesso tempo praticare sport in ambito agonistico. La federazione di ginnastica artistica per esempio da 25 anni utilizza il convitto per i ginnasti e ginnaste di tutta Italia nel periodo estivo con grande soddisfazione, legata alla gentilezza del personale, all’attenzione ricevuta e ai rapporti di amicizia nati tra quelle mura.

Mura che conosce bene anche Mino Savadori, noto artista di Cesenatico e che fino alla pensione aveva lavorato proprio nel convitto: "E’ passato tempo – ha raccontato ieri – e dunque i miei ricordi non sono riferibili ai fatti delle ultime ore. Sono però ricordi meravigliosi, di anni importanti, vissuti insieme a persone arrivate da tutto il territorio e che grazie al convitto hanno avuto la possibilità di crescere continuando a studiare. Da lì sono passati i percorsi di tanti giovani che poi sono diventati adulti arrivando a coprire ruoli e incarichi importanti nella nostra comunità. Non è successo per caso".