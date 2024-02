Scuola e libertà: "Studente sospeso per le sue critiche?. Ingiustificabile"

Se il fatto si fosse verificato a Cesena nessun fulmine sarebbe piombato sulla testa dello studente, rappresentante di istituto, che rischia una sospensione di 12 giorni per aver risposto alle domande di un giornalista in merito ad alcune criticità dell’istituto di Modena in cui frequenta l’ultimo anno. Nel mirino dei giudizi del giovane l’impossibilità di fare gite scolastiche all’estero (studiano lingue) e la mancanza di distributori automatici di vivande. La vicenda, che ha infiammato in questi giorni un largo dibattito che ha coinvolto istituzioni e sindacati, porta al centro la libertà di espressione sancita dalla Costituzione tant’è che l’intero istituto si è sollevato a sostegno del diciottenne che, ora, però, teme per l’ammissione all’esame finale del corso di studi. E veniamo a Cesena.

E’ netta la posizione della dirigente dell’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi Da Vinci, Luciana Cino: "Lo sospendono perché non doveva esprimere la sua opinione? Nel suo ruolo è un attore politico… Così facendo insegniamo ai ragazzi a tacere, a reprimere il proprio pensiero. Per quel che posso capire da quello che leggiamo sui media la vicenda ha dell’incredibile. Anche se avesse criticato personalmente la dirigente, e parlo per me, non per la collega di Modena che non conosco, avrebbe espresso un suo giudizio lecito in quanto utente e rappresentante degli studenti. L’avrei chiamato, magari, e avrei cercato di capire le sue motivazioni, ma la censura no. Noi esprimiamo continuamente giudizi sugli studenti, è il nostro lavoro, lo facciamo tenendo presenti obiettivi educativi. Nel rispetto reciproco, ogni attore della scuola può esprimersi nei confronti della gestione dell’istituto che frequenta. In tutta la mia storia di dirigente mai mi è capitato di comminare 12 giorni di sospensione".

Ragionata la valutazione di Simonetta Bini, dirigente del liceo classico Monti: "Situazione strana. Da quello che leggo, infatti, si ravvisa un contrasto sulla sospensione dei 12 giorni tra il consiglio di classe, che ha in carico lo studente quotidianamente, e il consiglio di istituto in cui ha portato le istanze degli altri studenti. Che ci sia altro? Solo per quelle dichiarazioni alla stampa, infatti, non appare un provvedimento giustificabile. I ragazzi, per di più maggiorenni, hanno facoltà di rispondere alle domande dei giornalisti, ovviamente non devono gettare fango sulla scuola, ossia non devono esprimere concetti disonoranti. Non è che la scuola, poi, debba sentirsi vittima di lesa maestà". Altrettanto chiara la posizione di Lorenza Prati, dirigente del Liceo Scientifico Righi: "Mettere il bavaglio agli studenti? No. Anche se il comportamento più opportuno sarebbe quello di segnalare le criticità all’interno della scuola, che ha spazi in cui i giovani possono esprimersi ed essere ascoltati. E, dato che le possibilità di dialogo sono molteplici, sarebbe fastidioso apprendere le critiche dai giornali. Non vedo, comunque, perché porre dei veti se ne parlano fuori, soprattutto se non si sono sentiti ascoltati. Anche i docenti, che pure sono dipendenti pubblici, hanno la facoltà di critica, purchè poi si adeguino ai compiti prescritti". Stranamente tranchant il punto di vista di Paolo Valli, dirigente dell’Istituto Professionale Serra Comandini: "Non commento, è una situazione privata".