Scuola e salute. Il progetto Rotary arriva al Da Vinci

Ben 350 studenti delle scuole superiori hanno partecipato al progetto "A casa e a scuola in salute", promosso dalla Commissione tutela della salute del Distretto 2072 del Rotary Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino. Per il secondo anno il Rotary Club Cesenatico Mare ha aderito a questa importante iniziativa in collaborazione con l’Istituto superiore Leonardo Da Vinci che comprende il Liceo scientifico e delle scienze umane Enzo Ferrari e l’Istituto tecnico economico Giovanni Agnelli. Il progetto è stato rivolto alle classi prime e seconde, attraverso una serie di incontri portati avanti dalla dottoressa Lalla Bertolozzi, presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, e dalle insegnanti Paola Sacchetti e Ivana Santonocito con il supporto del preside, Massimo Dellavalle.

"Abbiamo lavorato in dodici classi – dice Lalla Bertolozzi – a diretto contatto coi ragazzi. Il lavoro si è sviluppato classe per classe, così da consentire agli studenti di esprimersi più liberamente. I temi individuati dalla Commissione sono stati il benessere fisico e mentale, gli stili di vita, le dipendenze da fumo, alcol e droghe, le dipendenze da smartphone e Internet, il cyber bullismo, il significato di essere adolescenti oggi, il benessere psichico, ambiente e salute. Abbiamo dato la possibilità agli alunni di scegliere l’argomento da trattare. Il tutto si è svolto in un clima sereno e di massima collaborazione, l’interesse degli alunni è sempre stato altissimo, così come la partecipazione. Questo ci ha consentito di affrontare tutti i temi del programma".

"È un’esperienza molto bella per tutti e ricca di emozioni – continua la dottoressa – in cui i ragazzi collaborano, esprimendo sinceramente i loro dubbi e le loro paure. Noi rotariani vogliamo aiutare gli studenti ad essere migliori e più forti anche dal punto di vista caratteriale, toccando i tasti giusti delle loro grandi potenzialità, proprio nell’età in cui crescono e si formano. In questo senso è stato fondamentale l’impegno delle docenti Paola Sacchetti e Ivana Santonocito, che ringrazio a nome di tutto il club per il valido sostegno che mi hanno dato, comunicando l’importanza della prevenzione e della promozione della salute, che sono al centro di questo progetto del Distretto 2072 del Rotary Emilia-Romagna e San Marino".

Il progetto si concluderà con un momento conviviale con gli studenti, gli insegnanti ed il preside Massimo Dellavalle, assieme ai genitori degli alunni, per condividere con le famiglie il lavoro svolto.

