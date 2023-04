Scuola elementare di Sala, al via i lavori da 1,3 milioni di euro

A Sala sono iniziati i lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico della scuola elementare. L’investimento complessivo è di 1,3 milioni di euro, di cui 800mila per le opere e 500mila per i moduli temporanei dove gli alunni stanno seguendo regolarmente le lezioni. Il Comune ha impegnato a bilancio 700mila euro, mentre i restanti 600mila provengono da un finanziamento del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appalto è stato vinto dal Coir, il Consorzio imprese romagnole di Cesena, che ha affidato il cantiere alla ditta Agb Costruzioni.

Per consentire di mettere in sicurezza lo storico edificio ex Villa Romagnoli, sono stati installati diversi moduli prefabbricati temporanei per oltre 600metri quadrati, utilizzati da scolari e maestre già dal mese di gennaio. Nella nuova struttura sono collocate temporaneamente dieci aule, con i bagni suddivisi per maschi, femmine e disabili; un’aula per i docenti con relativo bagno ed uno spazio adibito allo sporzionamento dei pasti per gli allievi e le allieve dell’istituto. Per quanto riguarda i laboratori e la palestra, sono utilizzati gli attuali spazi a servizio della scuola non interessati dall’area di cantiere.

Il sindaco Matteo Gozzoli (nella foto) sottolinea l’importanza dell’intervento: "A Sala questi lavori sono attesi da anni e se Villa Romagnoli è indubbiamente un edifici storico e di pregio, è importante consolidarlo dal punto di vista strutturale e migliorarlo ulteriormente dal punto di vista sismico, per la sicurezza degli studenti e del personale che lavora all’interno dell’istituto. Dopo questi mesi di "sacrificio" gli alunni rientreranno in una scuola ancora migliore".

g.m.