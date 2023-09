Scuola, il messaggio di Baccini:: "Occhi aperti e orecchie attente"

Con l’inizio dell’anno scolastico 20232024, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, ha inviato un sentito saluto ed augurio agli studenti, con una lettera indirizzata ai cittadini e alle famiglie, resa pubblica nel sito istituzionale del Comune termale. "Questa mattina ho raggiunto tutte le classi dei nostri plessi scolastici per salutare le studentesse e gli studenti ed augurare loro un buon inizio di anno scolastico. A ciascuno di loro ho voluto far trovare sul banco una lettera di saluto ed augurio, che condivido oggi con tutti voi". Baccini esordisce, così, nella sua lettera: "Care ragazze e ragazzi, Vi scrivo per rivolgere ad ognuno di Voi il mio affettuoso saluto ed augurio in occasione della ripresa delle attività scolastiche. Il rientro a scuola è sempre un momento emozionante, carico di nuove curiosità ed aspettative, ma anche la continuazione di un percorso della Vostra vita, che Vi vede crescere e maturare come studenti e come persone. In questa prospettiva, immaginate questo giorno come la continuazione di un percorso già avviato della vostra crescita, da affrontare con la volontà e l’impegno di vederVi cresciuti al suo prossimo termine. Tenete gli occhi aperti, le orecchie attente, l’animo interessato. Non perdete tempo, ma cercate di metterlo a frutto per riempirlo con la qualità dello studio e dell’atteggiamento". Dopo altri coinvolgenti suggerimenti e consigli rivolti a tutte le studentesse e studenti anche sul valore dello studio e dell’atteggiamento, Baccini così conclude: "Con queste riflessioni, che spero Vi siano utili, auguro a tutti Voi, alle Vostre famiglie ed ai vostri insegnanti, una buona ripresa scolastica".