Scuola-lavoro, due studenti alla Stamperia Pascucci

Per due studenti alternanza scuola-lavoro alla Stamperia Pascucci: un’esperienza unica e affascinante dentro l’antico laboratorio del 1826 dove ancora oggi come allora si stampano le tele romagnole dal tipico colore ruggine. I giovani studenti, inviati da due scuole di Cesena, sono Fabio Pieri, 16 anni di Cesena, studente del 3° anno del Comandini Moda, e Virginia Galli, 17 anni di Gambettola, che frequenta l’Istituto Iris Versari di Cesena. Entrambi stanno svolgendo il periodo obbligatorio di formazione presso l’azienda Stamperia Pascucci, di via Verdi a Gambettola, antica bottega artigiana di tele stampate a mano dove la tecnica di stampa è la stessa da sette generazioni, e dove, con un lavoro completamente manuale, nascono tovaglie e tende con impressi motivi ornamentali e floreali che rappresentano la tradizione romagnola.

"E’ un lavoro molto bello stampare su tela – spiega il cesenate Fabio Pieri – e con Riccardo Pascucci, maestro stampatore, abbiamo preso dal disegno dell’artista Beppe Saretta alcuni particolari come la spiaggia, le due balene innamorate, i due bambini con le casette dietro che stanno costruendo e dipingendo i loro aquiloni, li abbiamo ingranditi e poi gli stampi li abbiamo impressi con il mazzuolo sulla tela".

Vincenzo D’Altri