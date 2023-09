Scuola, l’inflazione nello zaino. Le famiglie a caccia di promozioni

Quaderni, penne, evidenziatori, diari, astucci, zaini, dizionari e libri: sono solo alcune voci di quella lista della spesa che, ogni anno, viene compilata dalle famiglie a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico. Un rito irrinunciabile, carico di emozione per i più piccini e di non pochi timori per i genitori: anche la spesa per cancelleria e materiale didattico, infatti, è vittima del caro vita generalizzato. A dirlo sono le associazioni dei consumatori, tra cui Assoutenti e Altroconsumo: secondo Assoutenti, affrontare l’anno scolastico costerà, in media, tra il +8 e il +10% a studente rispetto allo scorso anno. Altroconsumo ha addirittura preso in esame gli aumenti emersi nell’arco di tre anni, ovvero dal 2020 al 2023, segnalando alcuni rincari paurosi: +72% per i quadernoni, +43% per le matite, +42% per la colla. Come si sono organizzate, allora, le cartolibrerie cesenati per proteggere i propri clienti dalla stangata di metà settembre? Lo abbiamo chiesto a due attività storiche, assai note in città: la cartoleria Minerva, in piazza del Popolo, e la cartolibreria Stadio, in via del Mare. Entrambe, in questi giorni, sono festosamente prese d’assalto da famiglie e bambini per il ritiro dei libri di testo e l’acquisto del materiale didattico - quest’ultimo suggerito, spesso, dagli stessi istituti scolastici. "La spesa maggiore non è dovuta tanto ai rincari sui singoli articoli, quanto al gran numero di prodotti che le scuole – soprattutto primarie e secondarie di primo grado – richiedono ai propri studenti: dalle nuove edizioni dei testi ad articoli con caratteristiche sempre più specifiche", dichiara Fiorenza Mura, socia della cartoleria Minerva. Le fanno eco Francesca Bartoletti e Raffaella Casadei della cartolibreria Stadio: "talvolta gli insegnanti consigliano persino la marca da acquistare, optando per la più costosa. Ma in negozio abbiamo articoli identici a prezzi di gran lunga inferiori".

Come difendersi, dunque? "Fidandosi della propria cartoleria di fiducia – replicano – senza lasciarsi ingolosire dalle marche maggiormente pubblicizzate o dai prodotti sponsorizzati dagli influencer". Lasciarsi guidare dai consigli di chi lavora in queste attività storiche da sempre, avendo visto crescere intere generazioni, è ancora il segreto che consente alle cartolibrerie di prossimità di sopravvivere alla concorrenza spietata dei centri commerciali e delle offerte praticate online, a prezzi stracciati.

"Come ogni anno, abbiamo messo a punto un volantino ricco di promozioni, che varrà dai primi di settembre fino a novembre – raccontano dalla Minerva –, è un elenco dei materiali che sappiamo essere necessari per chi comincia la scuola, tutti a prezzi competitivi". "La grande distribuzione punta sul prezzo, ma non garantisce alcuna assistenza alla vendita – proseguono Bartoletti e Casadei -. Bisogna saper guardare, invece, anche alla qualità di un articolo e, mai come ora, alla sua effettiva utilità. Il ‘caro scuola’ si affronta anche così: acquistando soltanto ciò che è davvero indispensabile".

Maddalena De Franchis