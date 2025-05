Scuola materna di Pievesestina sotto i ferri

La giunta comunale ha approvato il progetto per i lavori presso la scuola dell’infanzia di Pievesestina in via Dismano 4820 (nella foto) che prevede il risanamento delle murature interne e l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 125 mila euro. I lavori saranno realizzati durante il periodo estivo, indicativamente tra il 1° luglio e il 12 settembre.

"Il patrimonio edilizio scolastico comunale – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – è composto da 60 plessi, suddivisi in nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di cui molti edificati tra gli anni ’60 e ’70. Ormai da anni siamo impegnati nella progettazione ed esecuzione di lavori di diversa natura atti ad ammodernare questi spazi, anche sulla base delle nuove esigenze legate alla didattica e alla piena fruizione di questi spazi, e all’intercettazione di risorse, fondamentali per programmare lavori strutturali più complessi. Abbiamo messo mano a diversi edifici, l’esempio più recente è restituito dalla scuola media di viale della Resistenza, senza però dimenticare la scuola Anna Frank, a Sant’Egidio, interessata da un integrale intervento di riqualificazione, palestra compresa".

"Si tratta - prosegue Castorri – di lavori programmati per preservare ed adeguare questo patrimonio alla normativa tecnica ed alle esigenze didattiche in continua evoluzione. È anche questo il caso della scuola dell’infanzia di Pievesestina, edificata negli anni ’80 e ampliata nei primi 2000, che sarà prossimamente interessata da un’opera di manutenzione straordinaria. Abbiamo messo a bilancio l125 mila euro".

"L’avvio dell’iter che ci accompagnerà all’inizio dei lavori – commenta assessora alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è stato preceduto da un confronto aperto con la dirigenza scolastica e i rappresentanti delle famiglie".