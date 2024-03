Scuola Media Dante Arfelli di Cesenatico

Dirigente Silvia Tognacci che cos’è la Rete Scuole Green e cosa significa "fare rete"?

"La Rete è nata nel 2019 nel Lazio, dalla riflessione di tre istituti, poi si è diffusa sul territorio nazionale e la nostra scuola ha aderito nel 2023; in pochi anni conta più di 1000 scuole ma il numero è aggiornato continuamente. La rete ci rimanda all’idea di un intreccio dove molti nodi si uniscono e in qualche modo raccolgono un intento comune che è quello di impegnarsi nel diffondere, sviluppare, promuovere operazioni e attività che consentono la sostenibilità ambientale".

Quali sono gli obiettivi di questa Rete?

"L’obiettivo principale è quello di promuovere la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità sensibilizzando proprio i giovani anche attraverso la pratica; altri obiettivi sono quello legato alle conoscenze e quello legato alle azioni. Nelle scuole si chiede di lavorare con i ragazzi per renderli consapevoli dell’importanza di questi obiettivi, inoltre le scuole che aderiscono alla Rete si impegnano a realizzare delle azioni concrete, che possono essere attività didattiche, progetti di educazione ambientale o buone pratiche da sperimentare proprio nel contesto scolastico o anche aderendo ad iniziative volte a promuovere appunto lo sviluppo sostenibile". Quali sono le attività messe in campo dalla nostra scuola? "Tra le azioni concrete ci sono ad esempio l’ottimizzazione della raccolta differenziata. Ci siamo sincronizzati col Comune perché raccogliamo giornalmente rifiuti che il giorno dopo verranno ritirati dagli addetti comunali e seconda cosa siete diventati voi alunni i protagonisti in questo tipo di azione: a seconda del calendario appeso in tutte le classi, dovete mettere fuori dall’aula il cestino della carta o della plastica o dei rifiuti indifferenziati come poi fate anche a casa dove avete questo sistema di raccolta. Rendere protagonisti gli alunni di questo cambiamento significa renderli consapevoli dell’importanza del rispetto dell’ambiente e abituarli a differenziare i rifiuti correttamente".

Rispetto alla realizzazione degli obiettivi della Rete, chi controlla e chi verifica che la nostra scuola sia attiva?

"Per il momento ancora non ci sono stati richiesti monitoraggi, che comunque, regolarmente, facciamo: è importante a mio avviso ogni tanto fare il punto su quello che la scuola ha messo in cantiere e su ciò che è riuscita effettivamente a realizzare, come fondamentale sarebbe un confronto tra varie scuole che potrebbe dare origine ad idee diverse, a buone pratiche a cui magari una scuola non aveva pensato".

Classe 3E Scuola Dante Arfelli, Cesenatico