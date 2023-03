Scuola media Viale della Resistenza, in via di definizione il trasloco dei 440 studenti

Una tavola rotonda per discutere e perfezionare il trasferimento di 440 studenti cesenati dall’Ippodromo al centro storico. La dirigenza della scuola media Viale della Resistenza, al centro di un ambizioso piano di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, ha incontrato l’Amministrazione comunale per definire tutti i dettagli del trasloco della comunità scolastica a partire dal prossimo anno scolastico.

Ad accogliere ragazzi e ragazze saranno, in particolare, le stanze signorili di Palazzo Mazzini Marinelli che, nel frattempo, sono finite sotto i ferri. Per la la futura ’Casa della Musica’, nuova sede del Conservatorio Maderna, è infatti tempo di lavori per completare l’ampio progetto di restauro, risanamento conservativo e messa in sicurezza sismica dell’edificio: in questi giorni si è provveduto, in particolare, alla sostituzione degli infissi, all’isolamento termico del sottotetto e all’installazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore.

"Da settembre prossimo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – la futura Casa della Musica accoglierà per un intero anno scolastico, gli studenti della scuola media Viale della Resistenza che sarà interessata da lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica. La celere procedura di gara che ha permesso in tempi contenuti l’affidamento dei lavori. Con lo scopo di organizzare al meglio il servizio di trasporto gratuito dall’Ippodromo a via Gaspare Finali, abbiamo avviato un confronto con la dirigenza scolastica, a cui seguirà una comunicazione scritta indirizzata a tutte le famiglie per capire in quanti fruiranno del trasporto".

Un confronto per facilitare gli spostamenti degli studenti senza creare disagi ai residenti. "La sinergia e l’intesa tra scuola e Comune – commenta il dirigente scolastico Donato Tinelli – è fondamentale per affrontare questo momento di transizione col piede giusto: sono certo che la naturale diffidenza dell’utenza di fronte alla novità, lascerà ben presto posto alla curiosità nei confronti del grandioso progetto che si sta realizzando".

La riqualificazione, dal costo complessivo di 2.890.000 euro, di cui 990 mila euro del Pnrr e 1.600.000 euro del Comune, darà un nuovo volto alla scuola media, la cui realizzazione risale a metà degli anni ‘70 e che ospita 22 aule oltre ad alcuni spazi integrativi e laboratori. Glli interventi strutturali permetteranno di rispondere al meglio alle esigenze didattiche, ma anche agli standard energetici attuali, per quel che riguarda l’efficienza dei consumi. Tra i lavori in cantiere: l’adeguamento sismico, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, la sostituzione degli infissi e la realizzazione di un sofisticato sistema di illuminazione.