Scuola Moda Cesena. Creatività e ingegno non hanno confini. Allievi da tutto il mondo

Tra le ultime iscritte c’è Ria Samba, indonesiana, già hostess delle linee aeree del suo Paese, arrivata a Cesena per amore e dove ha scoperto una passione per la sartoria, e poi c’è l’argentina Maria Manuela Bramanti. La Scuola Moda Cesena conta 100 allievi, maschi e femmine, oltre che italiani, colombiani, cinesi, kazaki, bielorussi, russi, moldavi, ucraini, senegalesi: una colorata miscellanea di lingue, etnie che collaborano nella comune passione per la creatività nella Moda. La Scuola in viale Europa, fondata 20 anni fa e diretta da Catia Lorenzini, è un corso Triennale privato di Stilismo e Modellistica, affiliato all’Istituto Burgo di Milano, e rappresenta una alternativa, in fatto di costi, a più esosi istituti di grandi città quali Milano, Roma o Firenze, ma raggiunge importanti risultati, prova ne sia, ad esempio il fatto, che Matteo Polidori, nato a Pesaro, di origini senegalesi, sia il vincitore del concorso 2022 "La moda e il cinema" indetto da Nuova Era film e Cna, risultato primo assoluto su 40 partecipanti col progetto intitolato "Scarface". C’è poi Ada Ezeoke nigeriana finalista al concorso Premio Giulia Carla Cecchi a Firenze.

"Senza dimenticare – sottolinea Lorenzini – chi ha spiccato il volo come lo stilista Federico Cina, che porta nel mondo del fashion le sue creazioni con stampe romagnole; Zineb Hazim, marocchina, presente con le sue creazioni per donne arabe a Milano Fashion Week e su prestigiose riviste di moda. "Attualmente – informa Catia Lorenzini -, una nostra allieva del Kazakistan, Ellik Janabel, sta svolgendo un tirocinio presso una grande casa di moda, altri giovani sono inseriti in analoghi settori che valorizzano l’artigianalità, l’arte creativa dell’alta sartoria".

Una scuola che richiede impegno e anche sacrificio, e che è raggiunta da pendolari di varie località delle Marche, e da Bologna, Modena, Ravenna, Faenza e Imola; già diplomati o laureati: si va dalla laurea in Architettura, Filosofia, Lettere, Storia dell’Arte, Giurisprudenza o più affine di Storia del Costume e della Moda. Una forte criticità è rappresentata dagli alloggi, che a Cesena scarseggiano per via di universitari fuori sede, o risultano inaccessibili per affitti troppo alti. Forse il numero degli allievi sarebbe maggiore se ci fosse uno studentato anche per chi frequenta Scuola Moda che sottolinea Lorenzini "deve molto alla conoscenza di ben sei lingue e all’intraprendenza della giovane collaboratrice uruguaiana Lucia Pallas, che ha consentito l’espansione della scuola e i contatti con i paesi di provenienza". Il ventaglio di docenti poi, annovera anche nomi importanti quali Luca Giannola,fashion designer, creatore di abiti-scultura e Michele De Bari, architetto della moda, scenografo, e artista visionario".

Un problema contingente è invece rappresentato dai danni che i locali della palazzina (al piano superiore ospita uffici Serinar), ha riportato dall’alluvione di maggio devastando il seminterrato e invadendo con acqua e fango il piano rialzato in cui si svolgono le attività. "Abbiamo avuto una donazione dalle socie di Fidapa Malatesta – afferma Lorenzini – per l’acquisto di volumi di storia della moda, distrutti insieme a stoffe e materiale di sartoria. Ci eravamo trasferiti da pochi mesi e i danni sono stati tanti, ma i genitori di molti allievi si sono rimboccati le maniche per assicurare una pronta ripresa".