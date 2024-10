Scuola Moda premiata come brand emergente

"Scuola Moda Cesena" è incoronata brand emergente. Il riconoscimento è venuto dalla recentissima manifestazione "Milano Fashion week", nell’ambito della quale si è tenuta l’ottava edizione del Milano Fashion Show, il format ideato da Steven G. Torrisi che annualmente, nel corso della settimana dedicata al fashion nel capoluogo lombardo, mette in evidenza le eccellenze della moda italiana e premia coloro che lasciano un segno indelebile nel settore grazie al loro contributo in fatto di creatività e artigianalità. La sfilata dei capi, presentati dalla conduttrice Rai Veronica Maja, si è tenuta nella Biblioteca Filologica, in via Clerici, accanto al Teatro alla Scala, la più antica associazione della città di Milano. Alla scuola privata cesenate è toccato l’omaggio finale riservato alle nuove reclute: i 20 allievi per i quali la preside dell’istituto Catia Lorenzini, attorniata dai giovanissimi protagonisti e protagoniste, ha ritirato la targa Milano Fashion Show # Fashion Week. I capi portati in passerella da indossatrici professioniste, hanno messo in evidenza le linee sartoriali e una particolare valorizzazione dei colori. Vale la pena ricordare come tra i giovani designer partecipanti alla "Fashion week", la rivista Vogue Italia citi un già affermato Federico Cina (nato a Sarsina), con la sua collezione intitolata La Ginestra, che a suo tempo è stato allievo di Scuola Moda per poi perfezionarsi in prestigiose accademie italiane e straniere, con la Romagna sempre nel cuore e presente nelle sue collezioni.

Raffaella Candoli