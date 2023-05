Scuola Montalcini, stop al traffico negli orari di entrata e uscita

Per garantire la sicurezza degli studenti arrivano a Cesena le strade scolastiche. Lunedì in prossimità della scuola primaria ’Rita Levi Montalcini’, in via Zoli, prenderà avvio la sperimentazione della prima strada scolastica. Il tratto stradale interessato sarà precluso al traffico delle auto per garantire la sicurezza in corrispondenza dell’entrata e dell’uscita da scuola degli alunnni. La chiusura avverrà a partire dalle 7.55, fino alle 8.10, e a seguire, dalle 15.55 alle ore 16.15, di tutti i giorni scolastici. Saranno i volontari e gli ausiliari a segnalare la chiusura del tratto di strada mediante l’utilizzo di transenne, posizionate dall’ingresso della parrocchia all’incrocio con via Pio Campana. L’area sarà presidiata dalla polizia locale.

Dopo che Cesena è stata riconosciuta tra le città che più investono sul fronte della mobilità scolastica e tra le località che contano il più alto numero di zone 30, prosegue l’impegno del Comune. "Con questa prima sperimentazione – commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – intendiamo creare uno spazio che metta al sicuro, rispetto al traffico, gli studenti e le loro famiglie, favorendo l’autonomia di movimento dei bambini che arrivano a scuola a bordo delle linee piedibus, in bici, oppure a piedi, accompagnanti dai genitori. Così come previsto dal piano urbano della mobilità sostenile, vogliamo incentivare la mobilità dolce e evitare situazioni di rischio davanti alle scuole, invitando a parcheggiare in modo più rispettoso".

Le strade scolastiche, ossia le strade su cui si affacciano le scuole chiuse al traffico, sono un tassello essenziale di una mobilità sostenibile e a zero emissioni, che metta al centro lo spazio per le persone e riduca la centralità dell’auto nelle nostre città. La realizzazione delle zone scolastiche richiede un’azione partecipata con lo scopo di coinvolgere l’intera comunità scolastica, rendendo alunni e famiglie protagonisti e ideatori della trasformazione degli spazi, e del cambiamento di abitudini.