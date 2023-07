Scuola primaria, nuovi interventi con i fondi Pnrr

MONTIANO

di Ermanno Pasolini

Ancora fondi del Pnrr per Montiano. Dopo un milione e 395mila euro per la ristrutturazione della scuola elementare Palmerini nel centro storico del paese, 200mila euro per la messa in sicurezza delle strade, 350mila euro per la messa in sicurezza di immobili, parchi e arredo urbano, ora sono stati finanziati altri 800mila euro per la realizzazione di due piste ciclopedonali. Lo spiega Fabio Molari sindaco di Montiano: "La prima riguarda il collegamento fra il capoluogo Montiano e la frazione di Montenovo. Verrà utilizzata la banchina stradale della strada provinciale 9 a completamento dei marciapiedi già esistenti. L’altra riguarda un tratto della sponda arginale del torrente Pisciatello, tra Montenovo e Montiano, passando attraverso una porzione del torrente. Anzichè realizzare il tratto lungo la sponda arginale del Pisciatello, conserveremo solo un breve tratto vicino alla sponda. Stiamo lavorando al progetto di entrambe le due importanti piste ciclopedonali i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2024. In totale abbiamo avuto circa 2 milioni e 800 mila euro dai fondi del Pnrr destinati a lavori pubblici e altri fondi divisi fra i comuni dell’Unione Valle Savio di cui noi facciamo parte e destinati alla digitalizzazione, già arrivati e già utilizzati".

Il sindaco Fabio Molari illustra i lavori che verranno eseguiti nella scuola elementare Pia Campoli Palmerini: "Si tratta di un intervento radicale di trasformazione totale della scuola per renderela agibile e sicura, in regola con tutte le norme per un complesso futuristico. In settembre i bambini, 45 in totale divisi in quattro classi, purtroppo non inizieranno l’anno scolastico a Montiano, ma saranno trasferiti per tutta la durata dei lavori per l’anno scolastico 2023-2024, in parte nella scuola primaria di Calisese e in parte nella scuola di Ponte Pietra con trasporto scolastico a carico del Comune. Il costo dell’intervento sarà di circa due milioni di euro, dei quali 1 milione 395 mila euro dai fondi del Pnrr e per gli altri 400 mila euro abbiamo stipulato un mutuo, non avendo il nostro comune risorse, in quanto con un bilancio di un milione 200mila euro annui dobbiamo pagare tutto, dai dipendenti, alle utenze, alla ordinaria manutenzione. Sono contento perchè durante i mie tre mandati da sindaco sono riuscito a cambiare volto alle scuole e dopo la nuova materna di Montenovo, tocca ora alla elementare di Montiano".

"Dopo l’alluvione - conclude il sindaco - abbiamo aperto tutte le strade comunali impiegando circa 100mila euro di nostri fondi. Ora aspettiamo i contributi statali per sistemare definitivamente le strade comunali compresa la via Fontanazza a Montenovo".