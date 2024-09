Scuola Saffi, si ripristina il tetto danneggiato dalle piogge eccezionali

Un tetto nuovo per il complesso scolastico ’’Saffi’ a San Domenico, che dà su viale Mazzoni, in pieno centro storico. Nell’ambito del piano speciale per la ricostruzione avviato dall’amministrazione comunale e tuttora in corso, il settore Lavori pubblici del Comune di Cesena darà avvio a un nuovo intervento di ripristino e messa in sicurezza dell’ammontare di 120 mila euro.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al rifacimento del manto di copertura delle scuole primarie e secondarie, con particolare riferimento alla scuola Saffi che, a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose del maggio 2023, necessita di urgenti lavori di ripristino. Composto da vecchi coppi di laterizio, il manto di copertura sarà dotato di una guaina impermeabile anti-infiltrazioni tale da tutelare la parte lignea del solaio tetto e il sottostante cannucciato.

"A seguito degli eccezionali eventi meteorologici – commenta l’assessore ai Lavori pubblici con delega alla manutenzione e ricostruzione post-alluvione Christiano Castorri – abbiamo avuto diversi danni ad edifici pubblici, primi fra tutti quelli scolastici. I nostri uffici hanno avviato progettazione, affidamento dei lavori e conseguente esecuzione dell’intervento straordinario di ripristino. Progressivamente – prosegue l’assessore – siamo intervenuti nei diversi plessi danneggiati e, oggi, a seguito di indagini e sopralluoghi eseguiti per verificare e valutare i lavori da realizzare, siamo pronti per dare inizio a questo ulteriore cantiere".

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria di parte della copertura dell’edificio ’San Domenico’ nato, in origine, come complesso conventuale e oggi sede della scuola primaria e secondaria di primo grado “Saffi – S. Domenico”. La manutenzione in programma a partire da settembre, autorizzata dalla Soprintendenza, riguarda la copertura dell’ala prospiciente la piazza della chiesa e angolo via San Martino.