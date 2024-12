Scuole aperte a Cesena nonostante il maltempo: il sindaco Lattuca rassicura

Le scuole restano aperte. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il sindaco Enzo Lattuca durante un aggiornamento in diretta sui suoi canali social relativo alla situazione legata al maltempo che da domenica sta imperversando anche sul territorio cesenate. Il primo cittadino ha prima di tutto voluto tranquillizzare la comunità, informando - quando erano le 16 - che il momento peggiore era alle spalle e che il picco della portata dei fiumi era ormai alle spalle.

"La notizia migliore è che nell’alta vallata del Savio – aveva argomentato Lattuca – e cioè nei territori di Mercato Saraceno e Sarsina, ha smesso di piovere: a San Carlo il livello del Savio è già sceso da 4 metri e 40 centimetri a 3 metri e 90, sotto la soglia arancione, ed è destinato a scendere nelle prossime ore anche in città. Riguardo ai torrenti, la polizia locale sta presidiando in particolare il Pisciatello all’altezza della frazione di Case Castagnoli, invitando i residenti della zona ad adottare prudenza". Non sono però state previste evacuazioni.

Ad alimentare l’ottimismo sono stati i bollettini della protezione civile, che ha costantemente aggiornato la situazione: anche nella giornata di oggi è prevista pioggia, a tratti abbondante, ma al momento non sono state individuate particolari criticità che potrebbero portare all’innalzamento dell’attuale allerta arancione a quella rossa. Dunque tutti a scuola. Anche alla media Pascoli, per inciso, interessata nella tarda mattinata di ieri da un problema elettrico che aveva fatto saltare la corrente. E con essa le udienze che erano in programma nel pomeriggio. I tecnici sono in ogni caso intervenuti, riuscendo a normalizzare la situazione.

Restando sul tema scolastico, Lattuca è stato lapidario: mentre parlava durante la sua diretta Facebook, evidentemente l’occhio gli cadeva sui messaggi che chiedevano una giornata lontano dai banchi: "Queste decisioni – ha sentenziato – non si prendono a sensazioni o in base al televoto, ma soltanto quando ce ne è la reale necessità, suffragata da dati oggettivi. Questa necessità ora non c’è".

Le conseguenze del maltempo si sono in ogni caso verificate in diverse zone del territorio: restando a Cesena, sono state chiuse via San Giorgio tra via Mariana e via Violone e il sottopasso San Cristoforo. Allagamenti anche a Capannaguzzo. In collina invece si sono verificati alcuni smottamenti, uno dei più importanti dei quali ha riguardato la zona di Montevecchio, poco distante dal cippo dedicato a Pantani. A Cesenatico il sindaco ieri ha lanciato l’allarme per l’alto livello del Pisciatello nella zona di Sala, invitando in via precauzionale a non sostare nei piani interrati.