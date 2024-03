"Scuole aperte al pomeriggio, obiettivo prioritario" Il Pd di Cesena punta sull'apertura pomeridiana delle scuole come strumento per favorire l'inclusione sociale, contrastare la povertà educativa e sostenere le famiglie nella conciliazione lavoro-cura. Un investimento per trasformare la scuola in un polo civico di riferimento per la comunità locale.