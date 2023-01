Scuole chiuse a Verghereto, Sarsina e Bagno

Inferno bianco anche ieri sulle strade che attraversano l’Alto Savio. La coltre di neve, caduta ormai per tre giorni consecutivi, aveva superato nelle parti più alte del nostro Appennino abbondantemente il metro di altezza, non solo sul Fumaiolo e a Balze, ma anche a Verghereto capoluogo e dintorni. Nel primo fondovalle di Bagno di Romagna e di San Piero il manto nevoso era intorno ai 60 centimetri. Incessante lavoro per i mezzi spartineve e spargisale lungo la E45, le strade provinciali e comunali. Disagi notevoli sull’E45 e sulla strada del Muraglione per camion e auto sprovvisti di catene bloccati nella neve. Una slavina è caduta lungo la provinciale SP38 Balze. Operatori e mezzi provinciali subito al lavoro per rimuovere la massa di neve che ostruiva la carreggiata. I Comuni di Verghereto, Sarsina e di Bagno di Romagna hanno prolungato la chiusura, causa neve, di tutte le scuole dei rispettivi territori anche per la giornata di oggi.

In varie località d’Alto Savio si è registrato il malfunzionamento, e anche l’interruzione, delle linee telefoniche e per brevi momenti anche di quelle elettriche. In E45, oltre alla neve, sono riapparse in quantità (così sui social da parte di alcuni utenti della superstrada) buche e ‘crateri’ nelle carreggiate. In un dettagliato comunicato ai cittadini, il sindaco di Bagno, Marco Baccini, così scrive, fra l’altro: "Per quanto riguarda le strade, i maggiori problemi sono due. Da una parte, la copiosa precipitazione delle ultime ore non ha consentito un adeguato smaltimento della neve da parte dei 24 mezzi spartineve in azione in queste ore, che hanno potuto limitarsi solo all’essenziale, al fine di cercare di coprire tutte le strade comunali. Dall’altra, la particolare pesantezza della neve caduta ha causato numerosi e diffusi crolli di alberi privati sulle strade pubbliche, determinando l’interruzione del traffico ed allungando anche le operazioni di sgombero neve".

Gilberto Mosconi