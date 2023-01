Scuole chiuse a Verghereto, Sarsina e Bagno il 23 gennaio 2023: attesa altra neve

Attesa altra neve nell'Alto Savio

Cesena, 22 gennaio 2023 – Altra abbondante nevicata, in Alto Savio, anche ieri con previsioni di ulteriori precipitazioni, tanto che i sindaci di Verghereto, Sarsina e Bagno di Romagna hanno deciso la chiusura delle scuole per oggi. Gran lavoro pertanto da parte degli operatori degli spartineve e spargisale sia lungo la E45 dal confine tosco-romagnolo di Canili di Verghereto sino quasi alle porte di Cesena, ed in particolare sulle strade comunali e provinciali che percorrono in lungo e in largo le strade più alte del nostro al Appennino.

Ieri, sino al tardo pomeriggio, si era accumulato quasi un metro di neve sulla vetta del massiccio del Fumaiolo (oltre 1400 metri slm), dove i mezzi della Provincia sono stati continuamente in azione lungo la provinciale per salire all’omonimo valico sia dalla parte di Alfero-Riofreddo-La Straniera, sia dalla parte di Balze (circa 1100). Ieri dal Fumaiolo Paradise Hotel Ristorante facevano sapere che i mezzi spazzaneve della Provincia stavano facendo un buon lavoro per tenere pulite le strade, tanto chè al valico erano saliti vari turisti per ammirare i magici panorami offerti dal candore della neve e per rifocillarsi al ristorante anche con le ottime specialità tipiche locali. In azione i mezzi spartineve altresì lungo la provinciale SP142 Mandrioli (Bagno di Romagna-Badia Prataglia), dove in mattinata era caduta in carreggiata non distante dal passo, una slavina che aveva ostruito il transito dei veicoli. Il transito è ripreso nelle nelle prime ore del pomeriggio, ma è stato nuovamente bloccato in serata per nuove cadute di blocchi di neve sulla carreggiata.

A Verghereto centro la neve ieri pomeriggio ha raggiunto in alcuni punti anche 70 centimetri di altezza. Ieri è nevicato abbondantemente anche nel primo fondovalle di Bagno-San Piero dove le strade principali erano pulite, ma nei tetti e a terra già nel pomeriggio si erano accumulati circa 40 centimetri di coltre bianca. Tornando alla viabilità, ieri alcuni post sui social danno notizia di rallentamenti e stop and go lungo la SS71 fra Quarto e Sàrsina e di varie buche formatesi in E45.

Condizioni difficili per la viabilità anche in pianura, in particolare nel territorio comunale di Cesena per cadute di rami. La squadra comunale dei cantonieri, c on la collaborazione dei Vigili del Fuoco, è intervenuta in particolare lungo la via Casalbono e in zona Carpineta. Già da sabato in varie zone sono entrati in azione spartineve e spargisale.