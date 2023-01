Scuole d’infanzia, iscrizioni aperte fino al 30 gennaio

Fino al 30 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per i bambini che compiranno tre anni entro il prossimo 31 dicembre. Non è consentita l’iscrizione per i bimbi che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2024. Per le iscrizioni occorre recarsi presso gli uffici di segreteria in via Roma previo appuntamento telefonico al 0541-945175. Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone sono quattro: "La Freccia Azzurra" nel quartiere Valle Ferrovia; "Gallo Cristallo" nel quartiere centro e Cesare; "La nuvola Olga" nel quartiere Rio Salto e "Il Gatto Viaggiatore" a Fiumicino.