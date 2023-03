Scuole e Comune, iniziati i lavori di illuminazione

di Ermanno Pasolini

Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico che riguarderanno le scuole di Savignano sul Rubicone e il settecentesco Palazzo Gregorini dove hanno sede gli uffici comunali nella centrale piazza Borghesi in pieno centro storico. Un corposo intervento di sostituzione di ben 1.771 corpi illuminanti per il quale il Comune si è aggiudicato un finanziamento di quasi 500 mila euro, più precisamente 498mila 389,29 euro, dal Ministero della Transizione Ecologica.

Nel dettaglio, l’ufficio Lavori pubblici del Comune ha risposto all’avviso pubblico ’Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Cse 2022’ promosso dal Ministero e ha organizzato i lavori in base a un cronoprogramma che consentirà la rendicontazione richiesta per legge entro il 30 giugno prossimo.

Per questo motivo gli interventi si svolgeranno in contemporanea all’attività didattica e in modo che questa possa regolarmente procedere, senza disturbare le lezioni di ragazzi e studenti. La ditta aggiudicataria delle opere, la Sampaolesi Tullio srl di Rimini, ha iniziato il corposo intervento qualche giorno fa dalla scuola elementare ’Dante Alighieri’ in corso Perticari che ha sede in uno degli edifici più storici della città.

Il cronoprogramma, salvo variabili di cantiere, proseguirà poi nella scuola elementare ’Ilario Fioravanti’, nel quartiere Rio Salto. Poi il 24 aprile il cantiere si sposterà nel quartiere Cesare, presso la scuola elementare ’Aldo Moro’. Il 15 maggio si concluderà la parte relativa alle scuole con la ’Gianni Rodari’ a Fiumicino.

L’ultima fase dell’intervento interesserà il palazzo municipale in piazza Borghesi. Il finanziamento ottenuto ha coperto il 100 per cento delle spese, a fondo perduto, per sostituire le plafoniere presenti negli edifici scolastici e nel palazzo comunale, e, in alcuni casi implementate, con corpi illuminanti di nuova generazione dotati di sensore crepuscolare.

Affermano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morara: "Continuiamo a lavorare sulle scuole, restando coerenti con le priorità perseguite sin dall’inizio del nostro mandato. L’efficientamento energetico degli edifici pubblici risponde anche all’obiettivo della sostenibilità, diventato trasversale a tutti i progetti. Non dimentichiamo poi il benessere che i nostri studenti e gli insegnanti ricaveranno da una migliore illuminazione ambientale dei luoghi in cui trascorrono molte ore tutti i giorni. Una cosa che ci piace sottolineare è che dal 2019 a oggi le somme investite per manutenzioni, efficientamenti energetici e miglioramenti sismici superano i 4.300.000 euro".