Scuole e istituzioni insieme per ‘Siamo nati per camminare’

Al Parco di Levante di Cesenatico si è tenuto uno dei più importanti eventi della campagna educativa "Siamo nati per camminare", centrata sulla modalità sostenibile e gli spostamenti casa-scuola. Sono infatti oltre 300 le persone che hanno partecipato all’iniziativa, fra scolari, insegnanti, amministratori con in testa il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaco Lorena Fantozzi, esponenti delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato. "Siamo nati per camminare" ha l’obiettivo di stimolare i bambini e le famiglie ad una nuova cultura della mobilità, che inizi da quella pedonale, ma anche incentivando l’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici. Nell’occasione le scuole del Secondo Circolo Didattico hanno organizzato una esposizione delle cartoline realizzate dagli alunni, sul tema "Scopriamo la nostra casa". Cesenatico ha confermato la sua vocazione di città dove i residenti hanno voglia di crescere e di impegnarsi per avere più benessere e tutelare l’ambiente, trasmettendo questi valori ai figli, attraverso progetti come il piedibus ed il bicibus. Nella giornata di sabato gli agenti della Polizia locale coordinati dall’ispettore Umberto Ugone, hanno allestito uno spazio in cui sono stati parcheggiati i loro mezzi di trasporto, biciclette, quad e la Stazione mobile sulla quale i bambini sono saliti. All’iniziativa sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri di Cesenatico con il maggiore Flavio Annunziata, della tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico comandata da Michele Roberto, della Capitaneria di porto con il tenente di vascello Francesco Marzolla e della Polizia di Stato. Fra i mezzi esposti l’elicottero AW 169 delle Fiamme Gialle, un gioiello da 18 milioni di euro impiegato anche per scoprire discariche e scarichi abusivi in mare.

Giacomo Mascellani