"Scuole e palestre più sicure nel 2024"

La minoranza della lista ’Siamo Longiano’ critica il bilancio approvato con i voti della maggioranza con la spesa corrente di oltre 5 milioni, mentre circa 2 milioni sono destinati agli investimenti. Di qui la critica di ’Siamo Longiano’ con il voto contrario. Dice il capogruppo Matteo Venturi: "La spesa corrente è molto alta in relazione agli investimenti. La Giunta ha uno sguardo più sul presente che sul futuro della comunità. Il piano dei lavori per il 2024 prevede solo la sistemazione delle frane con i soldi arrivati dal commissario Figliuolo e il completamento dell’asilo di Budrio. Vengon rimandate di anno in anno la messa in sicurezza delle scuole e del palazzo comunale. La Giunta ha poi sottolineato che non sono state aumentate le imposte, ma le aliquote Imu erano già state portate ai massimi livelli lo scorso anno. Abbiamo attuato un’azione basata sul costante ascolto dei cittadini, a partire dal quale sono state portate all’attenzione dell’Amministrazione comunale tematiche molto sentite".

Poi l’elenco delle richieste: "La sicurezza di scuola e palestre, il problema delle esalazioni maleodoranti a Ponte Ospedaletto, i ritardi nei lavori della pista ciclopedonale a Crocetta, la prolungata chiusura di via Belvedere, via Felloniche e giardino Bianchi dopo gli eventi atmosferici di maggio. È stato richiesto un contributo per pubblici esercizi o attività commerciali che nel periodo estivo avrebbero organizzato eventi culturali o ricreativi ed è stata sollecitata l’Amministrazione sulla tutela del lavoro delle persone con disabilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rinnovo della convenzione con la comunità Papa Giovanni XXIII di Balignano. Abbiamo richiesto di omaggiare, come l’anno scorso, le persone e le attività che hanno portato lustro al Comune o che celebrano un importante anniversario imprenditoriale".

Ermanno Pasolini