Scuole e ponti, dal Pnrr in arrivo sei milioni

A Cesenatico l’Amministrazione sta portando avanti dei progetti con investimenti notevoli per mettere in sicurezza tutte le principali scuole e i ponti. Quando si realizzano opere pubbliche straordinarie è normale avere anche dei disagi, ma ne vale la pena se c’è la prospettiva di avere una città più sicura e moderna.

Sul tema ieri sono intervenuti i consiglieri comunali di maggioranza di Cesenatico Civica e del PD. "La messa in sicurezza delle scuole e dei ponti rappresenta una priorità - scrivono le due forze politiche in una nota - , e dallo scorso anno sono entrati nel vivo una serie di interventi, finanziati dal Pnrr. Ci riferiamo alla scuola elementare di Sala, dove i lavori sono in dirittura d’arrivo, la scuola elementare Saffi e la scuola media Arfelli dove partiranno a breve. Il ponte di viale Roma e il Ponte del Gatto sono altri due progetti importanti. Se ci fermiamo in superficie, dietro a ogni intervento vediamo solo disagi e polemiche; sono misure che ’di pancia’ possono creare insoddisfazione, tuttavia quello che deve fare un’Amministrazione, non è cavalcare le polemiche da social e i malumori del momento, ma salvaguardare la sicurezza dei cittadini, degli alunni, capire che è necessario avere programmazione e visione che guardano più lontano del giorno successivo".

Sui ponti la maggioranza interviene così: "Il ponte del Gatto è uno snodo cruciale per la viabilità della città, ma non erano mai state effettuate verifiche strutturali sulla sua tenuta. La situazione ha imposto modifiche della viabilità per preservarne lo stato e la sicurezza. L’Amministrazione si è messa subito al lavoro per intervenire nel minor tempo possibile. Un discorso a parte lo merita il ponte di viale Roma e qui bisogna fare un passo indietro. Nel 2015 era previsto un piccolo intervento, destinato non alla parte strutturale, ma in seguito le evidenze hanno indotto le parti a fermarsi e a decidere di fare accertamenti sulla tenuta strutturale del ponte, che hanno evidenziato forti criticità, che ci hanno obbligato a chiudere il ponte per rifarlo, con i lavori che termineranno prima dell’estate".

Cesenatico Civica e Pd rispondono alla minoranza che accusa l’Amministrazione: "Fanno sorridere le considerazioni lette in questi giorni in merito ad una presunta mancata programmazione, quando è proprio grazie alla programmazione, le verifiche puntuali eseguite, la partecipazione ai bandi e l’adesione al Pnrr, se sono arrivati e arriveranno a Cesenatico 6 milioni di euro di investimenti solo per edifici scolastici e ponti stradali".