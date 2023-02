"Se il Giro d’Italia passasse nella Valdoca..."

Ho letto il 17 febbraio che il Comune di Cesena si accinge ad una serie di lavori per eliminare buche e avvallamenti su molte strade della nostra città. Per quanti sforzi abbia fatto, non sono riuscito a leggere nell’elenco via Braschi e via Roverella della Valdoca. Anche esse meritano di essere risanate e debbo quindi ritenere, come sempre, che anche questa volta dovremo tenerci buche, avvallamenti e sanpietrini tremolanti.

L’ottimo Vice Sindaco Castorri aggiunge che la manutenzione riguarderà "anche alcune vie interessate al passaggio del Giro d’Italia per il prossimo 14 maggio".

Il Vice Sindaco più volte aveva promesso di curare anche le vie della Valdoca. Gli dò la possibilità di mantenere la sua promessa.

Faccia passare il Giro d’Italia nella Valdoca, forse rallenterà la velocità ma in compenso ne guadagnerà la valorizzazione turistica della città, non sempre presente in questa Giunta.

Sarà uno spettacolo per i reporter fotografare questo bel borgo e finalmente forse la negletta Cesena sarà citata in depliant e riprese tv.

Attendo il riscontro di questa mia idea.

Felice Milella