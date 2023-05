Seconda giornata ecologica per un ambiente pulito

Guanto di sfida, da parte di molti volontari, per un ambiente più pulito e più curato. Il Comune di Bagno ha infatti promosso, per sabato 13 e martedì 16 maggio, la ’2ª Giornata Ecologica di Comunità’. Una lodevole iniziativa, dedicata alla cura, manutenzione, al rispetto per l’ambiente, che consisterà nella pulizia, da parte di cittadini e associazioni di volontari, di varie aree pubbliche del territorio comunale, tra cui quelle di Bagno, San Piero, Acquapartita, Selvapiana, Crocesanta, e loro dintorni.

Spiega il sindaco Marco Baccini: "Sono state individuate varie aree pubbliche su cui concentreremo la nostra attività di raccolta rifiuti e pulizia: dall’alveo del fiume Savio, alla pista ciclabile Bagno-San Piero, i vari parchi e giardini pubblici, alcune vie dei nostri centri urbani. La giornata avrà inizio alle 8.30, quando saranno formati i gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali verrà assegnata un’area di intervento. A ciascun gruppo verrà consegnato un pacco di sacchi, ove raccogliere i rifiuti, e guanti per chi ne è sprovvisto".

Baccini poi prosegue: "Oltre alle molte Associazioni locali, saranno presenti e coinvolti gli studenti della scuola secondaria di primo grado ’Valgimigli’ con i volontari della Protezione Civile Avas, i ragazzi e le ragazze del Liceo scientifico ’Righi’ di Bagno e bambini e genitori volontari accompagnati dai volontari dell’associazione Il Faro di Corzano. Con questo coinvolgimento caratterizzato dal sentimento di prendersi cura del proprio paese con un impegno che è utile a noi stessi, ringraziamo chi ha contribuito e invitiamo tutti a partecipare".

Gilberto Mosconi