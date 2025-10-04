Secondo caso di Chikungunya, l’uomo sta bene

Ieri è stato diagnosticato il secondo caso di Chikungunya sul territorio di Cesenatico. Si tratta di una persona di 48 anni e, come nel primo caso di settembre, è in buone condizioni di salute e non è stato necessario il ricovero. Inoltre, anche in questo caso, dall’indagine epidemiologica ancora in fase di svolgimento, la persona non risulta rientrata da viaggi all’estero. Sono in corso gli interventi di disinfestazione straordinaria previsti dal Piano regionale di Sorveglianza e controllo delle Arbovirosi e si sta conducendo un’attività di sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso la diffusione di materiale informativo porta a porta in alcune aree della città. Ricordiamo che la Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura della zanzara tigre, caratterizzata da febbre acuta, forti dolori articolari e muscolari. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono in due settimane. In una nota l’Ausl insiste nella prevenzione, che consiste essenzialmente nell’evitare di essere punti dalle zanzare. Le temperature si stanno abbassando riducendo la proliferazione del fastidioso insetto, tuttavia è importante continuare a mantenere delle buone abitudini, come eliminare i ristagni d’acqua e usare i prodotti larvicidi.

g. m.