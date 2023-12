Secondo giorno di apertura con 300 visitatori

È stata un successo la seconda giornata di apertura al pubblico del nuovo scavo archeologico effettuato nelle campagne di Sala, durante i lavori per la posa di un metanodotto nell’area tra via Canale Bonificazione e via Fossa.

Oltre 300 persone hanno partecipato all’iniziativa coordinata dalla Soprintendenza Archeologica, delle Belle arti e paesaggio di Ravenna, in collaborazione con Snam Rete Gas Spa e il Comune. Gli scavi hanno permesso di mettere in luce i resti di un insediamento con tracce di un centro Romano abitato dal I secolo a.C. fino al V secolo d.C.