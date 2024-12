Securitaly, accordo con Luxriot per il sistema di videosorveglianza

L’azienda Securitaly di Cesenatico ha stretto un accordo con la Luxriot, leader mondiale nello sviluppo di sistemi di Video Management System (Vms), diventando così il nuovo distributore del sistema in Italia. Questa collaborazione si propone di portare sul mercato italiano una soluzione altamente innovativa, con un’architettura scalabile e facile da utilizzare, pronta a rispondere alle esigenze di installatori, integratori di sistema e aziende di ogni dimensione. Luxriot Vms è un sistema versatile e potente progettato per il controllo e la gestione di flussi video da telecamere di sorveglianza, che si distingue sul mercato come soluzione che semplifica l’integrazione di dispositivi di diversi produttori, evitando vincoli di compatibilità. Inoltre, l’interfaccia intuitiva consente agli utenti di configurare e monitorare il sistema con facilità, anche senza competenze tecniche avanzate. Tra le sue funzionalità di punta, il sistema offre l’analisi video avanzata, ovvero il sistema che integra algoritmi intelligenti per il riconoscimento facciale, la rilevazione di movimento e il conteggio delle persone, permettendo una gestione efficiente degli eventi e una sorveglianza proattiva, con notifiche in tempo reale e regole configurabili per azioni automatiche, ideali per rispondere rapidamente alle situazioni critiche. Luxriot VMS garantisce anche la sicurezza delle informazioni sensibili, fondamentale in ambienti dove la privacy è prioritaria. Da oggi questo servizio lo mette a disposizione l’azienda Securitaly che può ulteriormente migliorare i livelli di sicurezza negli edifici ed in occasione di grandi eventi.

g.m.