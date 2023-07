Il Pd smantella la sede di Cesena: “Facciamo alloggi per gli studenti”

Cesena, 7 luglio 2023 – La sede di Cesena del Partito democratico diventa per tre quarti uno studentato. I lavori edilizi di riconversione stanno procedendo all’ultimo piano del condominio di viale Bovio sulla via Emilia dove si trova l’immobile acquisito in concomitanza con la fondazione del nuovo partito nel 2007.

La precedente sede del Pci- Pds e Ds in corso Chiaramonti venne ceduta e il capitale immobiliare del ceppo comunista confluito nel Pd insieme alla Margherita post-democristiana venne trasferito alla Fondazione ’Radici della sinistra’, che è tuttora proprietaria della attuale sede dei dem. Il presidente è Sandro Brandolini, 73 anni, ex parlamentare del Pd, e membro della direzione dem cesenate. "La sede è troppo ampia rispetto all’utilizzo che ne viene fatto oggi, di dimensioni quali potevano avere quelle degli anni Settanta, epoca in cui erano floride con molti dipendenti nonché crocevia di tante attività – spiega Brandolini -. Ora non è più così, per di più ci sono anche altri locali disponibili nei circoli e quindi non era più economico detenere una sede centrale sovradimensionata. Così abbiamo deciso di realizzare in buona parte di essa, praticamente i tre quarti, uno studentato con nove posti. Resterà un ufficio con una sala riunioni adeguata".

La Fondazione ’Radici della sinistra’ investirà circa centomila euro nella rigenerazione dei locali che verranno dati in affitto a ’Serinar’, a cui sarà affidata la gestione dello studentato. Si tratta della società costituita nel 1988 dai comuni di Forlì e di Cesena, dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Camera di Commercio, dalle Casse di Risparmio di Forlì e di Cesena, per promuovere i corsi di laurea e le altre iniziative nelle sedi decentrate dell’Alma Mater e che si occupa anche di realizzare interventi per favorire il diritto allo studio con i relativi servizi abitativi. "Viene messa a reddito una parte cospicua della sede – aggiunge Brandolini – con un intervento necessario e siamo fieri che possa venire incontro ad una delle esigenze più impellenti per la città, quella di fornire alloggi agli studenti universitari". L’inaugurazione dello studentato avverrà a settembre.

Nella sede del Pd cesenate è occupato un solo dipendente, che funge da segretario organizzativo. In quella del Pci, cinquant’anni fa, erano una decina. Il restringimento, quando non la scomparsa delle sedi di partito, è un fenomeno fisiologico in atto da un quindicennio anche a Cesena. Il Pd, qualche anno fa, aveva preso in affitto un’altra sede delle dimensioni di un ufficio in piazza del Popolo, il cuore del centro, ma per ragioni economiche ha lasciato i locali successivamente occupati, sempre in locazione, da un altro partito, Fratelli d’Italia. L’unico partito proprietario di una sede a Cesena, anch’essa in centro, è Rifondazione Comunista nazionale. La sede del Pri in corso Mazzini, è proprietà della cooperativa ‘Casa dell’ideale’ e la vecchia sede del Psi nella adiacente corte Dandini della cooperativa Matteotti: sono inversamente proporzionali per ampiezza e prestigio dei luoghi, al minuscolo peso elettorale odierno dei rispettivi partiti.